Crece el robo de autos, bajan los hurtos a casas

Los homicidios dolosos cometidos en los primeros cinco meses del año, 149, duplican el total de registrados durante el 2016 en este mismo periodo, que fueron 73.



También este año ha repuntado el robo de vehículos, 436 hasta ahora, mientras que en el 2016 fueron 307, de enero hasta el mes de mayo en ambos casos, un aumento del 32%.



Lo anterior lo dio a conocer Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, en un reporte de resultados de enero a mayo.



Respecto al aseguramiento de droga de distintos tipos, principalmente cannabis y cristal, el Secretario informó que a la fecha han sido 11 mil 328 piezas, que también superan en mucho las recuperadas en este mismo lapso en 2015 y 2016, cuando se confiscaron 3 mil 768 y 4 mil 861 respectivamente.



Saldaña subrayó que esto ha sido gracias al patrullaje y revisiones preventivas que se hacen por parte de la Policía Municipal en todo el Municipio.



En este mismo sentido también detalló que tan solo en el mes de mayo 334 personas fueron puestas a disposición por este tema, que sumadas a las de meses anteriores, suman un total de 2 mil.



De las víctimas de homicidios dolosos, reveló que 103 de las 149 contaban con antecedentes penales.



En cuanto al robo de vehículos, exhortó a que la población tenga más cuidado y asuma medidas preventivas como dejar sus automóviles bien cerrados, en algún estacionamiento, no dejar cosas de valor en el interior, tampoco dejarlos en calles o lugares poco transitados, para ayudar a inhibir este delito.



Sobre esto mismo quiso destacar que en lo que va del año ya se han recuperado 953 vehículos, superando los 586 en el mismo lapso del 2016 y los 562 del 2015.



Tan solo en los primeros 27 días de este mayo se recuperaron 200; de estos 170 vehículos de distintos tonelajes, 22 motocicletas y algunos complementos como plataformas, cajas y remolques.



Dentro de la recuperación de estos, también hubo desarticulación de bandas que operaban en la ciudad y aseguramiento de armas de fuego.



También destacó que ya suman 143 armas aseguradas, en los primeros 27 días de este mes.



“Nos ha ayudado de alguna manera a la prevención de homicidios o robos que pudieran generarse a través de la violencia de estas armas”, subrayó Ramírez Saldaña.



El Secretario también resaltó que en estos meses se ha logrado la contención y ligera reducción de delitos patrimoniales como robo a casa habitación, robo a transeúnte y a comercio.



En el caso de los robos a casa habitación, en 2016 se produjeron 307 casos y este año fueron 211, una reducción del 45%.



Finalmente mencionó que también se está trabajando en disminuir los robos a tiendas comerciales, que se concentran en un 70% en 5 empresas, según informó.



Dijo que ya se han hecho 287 visitas de inspección a empresas de seguridad privada que resguardan la seguridad de éstas.



Y que se han hecho reuniones con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio en el municipio, con la finalidad de tomar medidas preventivas como la colocación de cámaras, alarmas, etcétera, que ayuden a prevenir.





Preocupa aumenten delitos sin denuncia

Los homicidios dolosos y el robo al patrimonio se incrementaron en León durante los primeros tres meses del año, según el reporte de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano de León (OCL).



La excepción en el aumento de los delitos al patrimonio son los robos a domicilio, que han descendido.



El presidente del OCL, Luis Alberto Ramos informó que la mayor parte de los delitos no son denunciados por los leoneses porque se desconfía de las autoridades, porque consideran que se trata de una pérdida de tiempo y por miedo a extorsión o al agresor.



“El trabajo que han realizado las autoridades municipales no es suficiente, debemos empezar a trabajar de manera más profesional, objetiva y con mayor análisis de inteligencia”, opinó Ramos.



También se han incrementado los homicidios culposos principalmente por accidentes de tránsito, en donde los hombres de 15 a 25 años de edad son las principales víctimas al conducir bajo la influencia del alcohol, sustancias tóxicas o porque van a alta velocidad.



León abona a que el estado de Guanajuato ocupe el primer el lugar a nivel nacional en delitos de homicidio culposo, seguido de Tabasco y Tlaxcala.



El 25 de mayo el síndico Luis Ernesto Ayala hizo la propuesta de modificación al Reglamento de Policía y Vialidad del municipio, con el objetivo de endurecer las sanciones para quien conduzca en estado de ebriedad, así como dar mayor certeza jurídica y atribuiciones para poder sancionar a quien infrinja la Ley,



“Una vez más pedimos a los elementos de Tránsito que se conduzcan con verdadero apego y no extorsionen a las personas, porque si no lo único que tratamos de hacer es una Ley para que alguién tenga mayor control sobre las personas”, dijo Luis Alberto Ramos.



El líder del OCL añadió que la corporación tiene que ser más profesional y los ciudadanos deben de evitar dar mordida para que no se le sancione.

Vigilan León 400 soldados

El Ejército ha ayudado de manera significativa en el refuerzo de la seguridad en el Municipio de León, aseguró Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública.



Destacó que el pasado domingo hubo la presencia de más de 400 elementos militares con los cuales se hizo patrullajes en distintas colonias.



También se estuvo haciendo con ellos desde el viernes inspecciones en varios establecimientos como bares y centros nocturnos y en León I en un trabajo conjunto con ellos se logró remitir a 39 personas el sábado.



“El Ejército desde hace más de un año o 19 meses nos ha estado apoyando con el tema preventivo, con el de patrullajes, ha habido zonas de la zona rural y suburbana donde también nos han apoyado”, subrayó.



Reiteró que el trabajo con ellos ha sido fundamental para hacer detenciones y aseguramientos importantes.



Respecto al Fideicomiso de Seguridad, Ramírez Saldaña dijo que se continúa trabajando con todos los temas normativos para su conformación.



“Tengo conocimiento que mañana hay una reunión con la mesa ciudadana y uno de los temas que se abordarán es este, la presidenta, la maestra Rocío Naveja dará un adelanto. Lo que puedo decir es que es un tema muy importante para que participe la sociedad, la parte estatal, el municipio y que este recurso se dé para el tema de seguridad”, puntualizó el Secretario de Seguridad.