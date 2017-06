¿Hay favoritismo a empresas de alumbrado?

El alcalde Héctor López Santillana aseguró que León tendrá “el mejor alumbrado que existe en México” y negó que se esté favoreciendo a empresas.



Señaló que la licitación para comprar 50 mil luminarias se está haciendo con transparencia, por ello se están poniendo exigentes con las empresas.



“Nos estamos poniendo exigentes, pero no porque tenga un interés en particular el Alcalde o el director (de Obra Pública), sino porque me interesa el beneficio de las colonias”, dijo el Edil al poner en marcha el arranque de rehabilitación en la salida a Santa Rosa.



Luego, señaló que las empresas que no alcanzan los estándares de calidad son las que se quejan.



“Obviamente que como algunas empresas se sienten que no alcanzan esos estándares, pues ya empezó el jaloneo, acusándonos de que está dirigida la obra (la licitación de lámparas)”.



“Que si estamos poniendo las cosas por arriba, no es por una exigencia del alcalde o el director, es por lo que se merecen sus familias. Queremos seguridad en el alumbrado”, afirmó.



Añadió que una vez que se rehabilite el alumbrado, quiere ver a familias enteras en la calle disfrutando de la ciudad con seguridad y sin miedo.



“Les estamos exigiendo a las empresas, no que cumplan con el requisito. Les estamos pidiendo requisitos más altos, porque eso es lo que merecen nuestras familias. La Norma Mexicana exige un mínimo y como son recursos municipales les estamos poniendo el rasero más arriba, porque que queremos que las lámparas alumbren mejor, que duren más, y que nos ahorren la factura que les pagamos a la CFE”.



Insistió en que la licitación se está realizando con mucha transparencia “y de eso no tengo la menor duda”.