Pide 'México SOS' apoyo a mesa ciudadana de León

El director general de la Fundación México SOS, Orlando Camacho Nacenta, convocó a confiar y respaldar todos los proyectos que impulsa la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León.

“Mi llamado es que apoyemos todos este proyecto que hoy están sacando entre autoridades y ciudadanos, ya quisiéramos tener este tipo de proyectos en otros lados y yo les pediría a todos que lo aprovechen al máximo porque ya están unidos, hay el recurso, y comprometámonos a que el proyecto salga adelante”, opinó en entrevista posterior luego de asistir a la sesión de “La Mesa” de León.

México SOS coordina la Red Nacional de Mesas de Seguridad de las que existen 29 en 14 estados. Destacó el éxito de 'La Mesa' en Ciudad Juárez para disminuir la violencia, pero eso lleva tiempo, dijo.

“El tema de sentar a autoridades y ciudadanos a trabajar juntos es el primer gran reto que tenemos todos en el País, no estamos acostumbrados a eso, hay una brecha, en todas las mesas nos pasa igual, en Ciudad Juárez, que fue la primera 'Mesa', tomó dos años para que las cosas más o menos empezaran a ubicarse, que se dieran cuenta que hay confianza entre ambos, romper con el que nada más te señalo, te saco en los medios, y la otra parte (las autoridades) pues cuando yo quiera te hago caso.

“Estamos en ese proceso en León de que ciudadanos y autoridades se ubiquen, pero vamos mucho más rápido que en otros lados y esto va ir generando cosas positivas, y que se vayan generando proyectos como el que hoy estamos concretando, vamos ir caminando bien, no tengo la menor duda”, resaltó.

El Director de México SOS señaló que hay un problema generalizado de incremento de homicidios en el País, y que León y Guanajuato no es de los más peligrosos del País pero se debe atender la alerta.

“Tenemos que hacer que esta ciudad no llegue a niveles que después son muy complicados de manejar, estamos muy a tiempo y de ahí la importancia de proyectos como éste que son muy preventivos”.

Base militar sí, pero...

Orlando Camacho también respaldó el proyecto del cuartel militar que traerá 3,200 policías militares, pero sin que eso sea un pretexto para que las autoridades civiles dejen de fortalecer a sus policías.

“Las Fuerzas Armadas son fundamentales en cualquier lugar del País, no queremos que estén ahí pero hay necesidad de que estén porque a veces tenemos instituciones débiles de Seguridad Pública en los Estados, que no es el caso tan crítico en Guanajuato como lo tenemos en otros donde, si no están ellos, quiénes, y hay que preguntarle a los ciudadanos si quieren que se salgan y 70 por ciento dicen que no.

“El que haya aquí una base para el Ejército es muy positivo porque hay un respaldo siempre, pero no hay que descansar ahí como lo han hecho otros gobiernos y dormido en sus laureles, tenemos que fortalecer a nuestras instituciones estatales y municipales y el Ejército haga la función que le toca”, concluyó.