Sancionan hoteles y bares por no respetar precios

El delegado de la Profeco en Guanajuato, José Huerta Arredondo, informó que hay 10 establecimientos susceptibles a una sanción económica en León como resultado de los operativos que realizó la Profeco en coordinación con la Sedena y el Instituto Nacional de Migración.

Estos establecimientos son cinco hoteles: Acapulco, Las Casas, El Capitán, El Cid, Casa Marquesa. Y cuatro bares: El Hammer, La Diabla, Las Nietas y Piano Bar; y el centro nocturno El Tapatío.

Huerta Arredondo afirmó que las irregularidades comerciales que se detectaron en estos negocios fueron: no exhibir tarifas en montos totales a pagar; no expedir comprobantes del servicio; no respetar el precio exhibido y no servir la cantidad ofrecida en cuanto al contenido de las bebidas embriagantes.

En este contexto, el delegado aseguró que en la mayoría de los casos los proveedores ya se han acercado y han sido emplazados a procedimiento administrativo para que en el periodo que la Ley Federal de Protección al Consumidor establece agreguen al expediente sus pruebas y manifestaciones.

Lo principal es que se subsane la irregularidad que fue detectada, enfatizó. Las multas por algún comportamiento comercial contrario a lo que establece la Ley pueden llegar hasta el millón y medio de pesos o incluso a la clausura del negocio, finalizó Arredondo.