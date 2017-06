*SEDESOL, OBRA DE TEATRO



Vaya obra montaron ayer en Sedesol. Ahora resulta que la delegada Claudia Navarrete, que todos saben que le pidieron su cargo y no despacha desde abril, renunció ayer.



*QUE NO SE HABÍA IDO



La irapuatense pidió que el coordinador de delegaciones de Sedesol, Jorge Díaz Cuervo, viniera a recibirle su renuncia y dar el rollo de que se va por nuevos proyectos.



*COBRAR SIN TRABAJAR



El encargado de despacho, Israel Hermosillo, resultó que nunca existió y que Claudia va a cobrar sus $70 mil netos al mes de abril y mayo, como si realmente hubiera trabajado.

***NOS VEN LA CARA



Los políticos no terminan de sorprendernos, y luego se preguntan el por qué del hartazgo social. En las oficinas de la Delegación de la Sedesol se convocó ayer a una conferencia de prensa que encabezó el coordinador de delegaciones, Jorge Díaz Cuervo, para darle el adiós a Claudia Navarrete Aldaco. Pero una despedida de trámite se convirtió en una obra de teatro en la que tratan a los ciudadanos como tontos.



*SE FUE HACE DOS MESES



Se sabe que la irapuatense puso como condición que viniera su Coordinador a despedirla, pero además le aceptaron que su renuncia estuviera fechada con el primero de junio cuando todos saben que desde el 31 de marzo que ya nadie la volvió a ver en la Delegación luego de trascender que le pidieron el cargo. Claudia es parte del equipo del senador y aspirante a candidato a gobernador, Gerardo Sánchez García.



*ENCARGADO ‘FANTASMA’



El 4 de abril, durante el Informe de los Delegados Federales en Guanajuato, al nombrarlos uno por uno se citó al entonces subdelegado, Israel Hermosillo, como el encargado de despacho de la Sedesol, y así lo confirmaría el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett. Desde oficinas centrales le comunicaron a Israel que se hiciera cargo del changarro en tanto nombraran al definitivo, pero todo eso ya no existió.



*SIN EXPLICACIONES



Israel Hermosillo, en el presidium de la conferencia de prensa, no daba crédito a lo que escuchaba: ¡ahora resulta que hasta usurpó funciones!, que en el papel Claudia era Delegada todos esos días. Cuando al Coordinador de Delegaciones se le cuestionó en calidad de qué entonces fungió dos meses el encargado de despacho, pues ya de plano no supo qué contestar, ya quería que terminara e irse.



*DELEGADO, YA MERO



Para acabar con el montaje se nombró ahora otro encargado de despacho en tanto que la siguiente semana nombran al Delegado. Quedó al frente Juan Carlos Lozano, el subdelegado administrativo; para mejores señas ex tesorero de Pueblo Nuevo con el alcalde Leo Solórzano, y cercano a Navarrete Aldaco. No está confirmado pero se perfila el ex alcalde de Dolores, Adrián Hernández, para el relevo.

***LA MESA, LISTOS



Luego de los fríos números publicados hoy del incremento de la violencia en León, más que nunca es necesaria la presencia de tooodos en la convocatoria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.



*GUSTAVO SÍ



Entre los asistentes se espera al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, que originalmente no es integrante de “La Mesa” pero ha sido el canal de comunicación con los ciudadanos que la integran y pieza clave para reactivar el proyecto del Fideicomiso de Seguridad Ciudadana luego de que se pusiera en duda las aportaciones públicas por la emergencia de apoyar la construcción de la base militar en Irapuato.



*LA PRIMERA VEZ



El secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el procurador Carlos Zamarripa Aguirre, sí son parte de “La Mesa” y no faltan a las reuniones mensuales, pero por primera vez haría presencia el Secretario de Gobierno en representación del gobernador Miguel Márquez, quien tampoco asiste a esas citas.



*ALCALDE PRESENTE



En la agenda de actividades privadas del alcalde Héctor López Santillana está programado asistir. La presidenta de La Mesa, Rocío Naveja Oliva, con el apoyo de especialistas presentará los proyectos de inversión para arrancar el fideicomiso con recurso estatal-municipal, y será importante que el Presidente informe del tema al Ayuntamiento y no pase, como en otros asuntos de interés público, que luego ni enterados están.

***MORENO VALLE EN LEÓN



El suspirante poblano a la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle, ya tiene en su agenda una visita los próximos 8 y 9 de junio a León con el pretexto de la promoción de su libro autobiográfico “La Fuerza del Cambio”, con el que llenó de espectaculares y recorre el País en busca de posicionamiento.



*SALIM, SU PROMOTOR



El evento es organizado por su promotor número uno en León, el diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle. Para el día 8 por la tarde se programa el encuentro con 300 invitados. En Guanajuato otros “morenistas” son el diputado local Alejandro Navarro y el ex diputado federal Luis Alberto Villarreal.

***FENAL, DEBATE



La Feria Nacional del Libro (FeNaL) de León concluyó y se abrió el debate. En sesión del Consejo Directivo del Instituto Cultural de León (ICL) tomaron nota del pronunciamiento que hizo el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, en sesión de Ayuntamiento, respecto a traer autores de renombre y elevar el nivel.



*BUENOS NÚMEROS



El director del ICL, Carlos Flores Riveira, les presentó resultados cuantitativos del evento; por ejemplo, que esta edición recibió 98 mil 775 visitantes, 22% más que el año anterior, y un récord de 300 sellos editoriales. El Consejo le pidió a su Director que haga una amplia presentación ante el Ayuntamiento.



*LA VOCACIÓN



No obstante los buenos números, Flores y los consejeros pusieron sobre la mesa la reflexión de cómo fortalecer la FeNaL (que es un evento enfocado en el público infantil y juvenil), la necesidad de tener socios comerciales en instituciones universitarias y solicitar la colaboración de la Unicef. Además de la prioridad en la formación de lectores con actividades todo el año. ¡Bienvenido el debate!