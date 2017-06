Soy Testigo

La mujer lleva en su ser la tierra que fertiliza y se abre para cobijar a la semilla de la procreación lo que la convierte en un ser diferente, un ser único y en un ser superior. La naturaleza depende de la mujer mas no del hombre.



El hombre, al darse cuenta que en muchos aspectos la mujer es más fuerte, más paciente y más tolerante, no le gustó mucho la idea y tratando de llevar el control, decidió someterla.



Aún así, bajo el control y el poder encima, la mujer es un ser tan especial y tan único que solo se requiere que el hombre aprenda a valorarla.



Los crímenes seriales están bajo la acción incontrolable del hombre; las mujeres no cometen asesinatos, es el hombre el que asesina, el que emprende cruzadas, el que prepara la guerra e inventa las armas letales, las bombas atómicas, las armas nucleares.



El hombre ha destruido en gran medida a la humanidad apuntalado sobre la mujer. Siendo la naturaleza de carácter femenino también ésta ha sufrido la dureza del hombre y su inconsciencia.



Y aquí es donde digo:¡el hombre necesita ayuda! Es raro conocer un hombre que esté dispuesto aceptar ayuda o que llore y permita que le escurran las lágrimas.



Es hora amigo de escuchar a tu mujer y hacer cambios en lo que le ofreces como compañero, te invito, haz lo que puedas para que tu mujer sea realmente feliz contigo y que día a día celebre un día mas de haber apostado por ti.



Date cuenta de que tu mujer necesita más libertad, pero una libertad bien fundamentada para que el día de mañana esa libertad no sea un motivo del final entre ustedes dos.



Hablo de una libertad que le permita tener sueños y proyectos personales, una libertad para ser y para expresar su interioridad; dale apoyo para que crezcan sus sueños y sus ideales y te aseguro que te llenará de vida y de inquietud su felicidad, a la vez que el color resaltará en sus días y la armonía vivirá en su relación.



Ayúdala a desarrollar su talento y su creatividad y así tendrá motivos que la trasformarán en una compañera genial, o sea tu compañera ideal.



Ayúdala a recuperar y liberar su energía femenina la cual la tiene muy olvidada, muy descuidada.



Platica con ella, vela a los ojos y dile cuánto vale para ti y para tus hijos, para tu hogar; haz algo amigo y devuelve a tu mujer a la vida, apuesta para que mañana y siempre tu mujer corra a tus brazos, los de su hombre; permítele ser sensible, romántica, una adolescente soñadora, así ella te devolverá la paz y la capacidad para creer en el otro.



Déjala vibrar con la poesía, la estética, el amor, la literatura, la danza y todas estas actividades que nutren el alma, que nacen y se gestan en el corazón de la mujer



Mujeres, dense a la tarea de encontrar y liberar esa mujer que hay dentro de cada una de ustedes, reálzate, vuélvete más suave, más receptiva, más amorosa y más cariñosa.



Ríndete a ti misma y re significa tu feminidad, acéptate como algo muy grandioso y de lo más valioso de la tierra.



Sábete que eres la obra maestra del Señor nuestro Dios.



En tu ser de mujer, en tu emotividad, en tu pasión, en tu forma de sentir y de expresarte, se expresa el amor.



La reverencia del Señor va ante su máxima creación: la mujer.

PSIC. MARITZA NASSER



TEL. 7 12 34 61



maritzanasser@hotmail.com