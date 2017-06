Consterna muerte de jovencita

Los habitantes de la comunidad Empalme Escobedo, de Comonfort, están consternados por el asesinato de Fernanda Paola Vega y exigen a las autoridades que se castigue a los homicidas.



La adolescente de 14 años cursaba tercer grado en la Secundaria General Mariano Escobedo y cuando desapareció, sus compañeros pensaron que había escapado de su casa por problemas familiares.



“Mi hijo me comentó que una alumna de tercero estaba desaparecida. Me imaginé que se fue de su casa por una discusión familiar, días después nos enteramos de que activaron la Alerta Amber y la encontraron sin vida... es importante escuchar a nuestros hijos”, dijo la mamá de un estudiante de secundaria.



Compañeros de Fernanda comentaron que la apreciaban mucho, sabían que sus papás estaban separados, pero nunca les dijo si tenía problemas o si quería irse de la comunidad.



“Su mamá trabajaba mucho. (A Fernanda) le gustaba divertirse, pero no tenía problemas con nadie. La otra amiga con la que se fue también la conocíamos y por lo regular andaban juntas. Una vez mencionaron que irían a la presa Allende, pero no dijeron con quién”, agregó una alumna.



Habitantes de la comunidad aseguraron que el crimen de la jovencita no sólo les causó coraje y tristeza, sino también preocupación por la inseguridad que consideran aumentó este año.



“Nos preocupa que nuestros hijos no regresen a casa. Sabemos que la educación empieza desde la familia, pero la secundaria y la preparatoria están en un lugar muy alejado, solo y sin vigilancia. Estamos preocupados por que vuelva a pasar algo similar”, comentó una vecina.



Ahora los habitantes de la comunidad planean organizara a través de las redes sociales una protesta pacífica para exigir que se aclare el asesinato de Fernanda.

Buscan a homicidas

Los homicidas de Fernanda Paola Vega Blaine siguen prófugos, agentes ministeriales investigan para identificarlos y dar con ellos.



La joven de 14 años fue vista por última vez por sus amigos y familiares el 13 de mayo, cuando salió de su casa para encontrarse con su amiga Jocelyn.



Ambas jovencitas salieron de la comunidad con dos hombres para ir a la presa Allende, en San Miguel de Allende; ahí permanecieron varias horas y luego contra su voluntad se las llevaron al estado de Hidalgo.



Jocelyn consiguió escapar y pidió ayuda para regresar a su casa. De regreso a su comunidad, contó a los papás de Fernanda lo que les había ocurrido, no sabía nada ella ni de los hombres con los que se quedó.



Los papás denunciaron la desaparición ante el Ministerio Público, y nueve días después la Procuraduría General de Justicia activó la Alerta Amber.



La tarde del jueves 25 de mayo autoridades ministeriales recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en la comunidad Campuzano, en Guanajuato capital.



Más tarde se confirmó que era Fernanda Paola, asesinada a golpes y dejada a 77 kilómetros de su casa.