¿Cómo será la asignación de recursos a partidos en Jalisco?

Después de posponer la discusión por más de una semana, la madrugada de este jueves el Congreso de Jalisco acordó aprobar una serie de reformas en materia electoral, entre las que se incluye la reducción del financiamiento a los partidos políticos.



Tras integrar en una sola iniciativa las propuestas impulsadas por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y el diputado independiente, Pedro Kumamoto, tanto el PRI como Movimiento Ciudadano cedieron en sus posturas y la reforma fue aprobada por el pleno del Poder Legislativo. Así, a partir de 2019 los partidos políticos en la entidad recibirán en año electoral los recursos que resulten tras multiplicar la Unidad de Medida de Actualización (UMA) vigente por el 65% de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior.



En tanto, para años no electorales la fórmula establece multiplicar la UMA por el 20% del padrón electoral. Con esta forma de repartir los recursos se estima que se ahorrará hasta un 60% de la bolsa que actualmente se distribuye entre los institutos políticos.



De acuerdo a un ejercicio presentado por el equipo del diputado Kumamoto, si esta fórmula se hubiera aplicado en los años 2016, 2017 y 2018, se hubiera logrado un ahorro total de 556 millones de pesos; no obstante, en la reforma no se establece hacia dónde serán orientados esos ahorros.



Además de esta modificación se aprobó reducir un diputado plurinominal del Congreso local para quedar en 38 curules; también se redujeron regidores en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, Zapotlán y Lagos de Moreno y Tepaitlán.



Entre las enmiendas aprobadas se determinó que los presidentes, municipales, síndicos y regidores que quieran competir en una elección, deben renunciar al cargo 90 días antes y que los mexicanos en el extranjero podrán votar por gobernador y diputados plurinominales. También se aprobó la llamada "paridad horizontal" que obligará a los partidos a postular en las candidaturas a las presidencias municipales a igual número de mujeres y hombres.