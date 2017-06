INE se quedará fuera de elecciones en Edomex

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud planteada por la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, para intervenir y garantizar mejores condiciones de seguridad y observación durante el desarrollo de la jornada electoral mexiquense.



El INE "no puede tener mayor intervención en las elecciones del ámbito local, fuera de los casos referidos en la Constitución o en la ley", respondió el Instituto en escrito firmado por su director jurídico, Gabriel Mendoza Elvira.



En el texto se enumeraron las atribuciones que el organismo sí tiene en procesos locales, entre ellas las de capacitación, integración de mesas directivas de casillas y determinación de su ubicación; validación de lista de electores, determinación de distritos, fiscalización, entre otras.



Por ello se denegaron, entre otras peticiones, la intervención del INE para exigir al gobierno federal mayores condiciones de seguridad en las casillas durante la elección mexiquense, pues "ello corresponde realizarlo al Instituto Electoral del Estado de México (IEMM)".



En el escrito el Instituto ofreció empero que a través de sus órganos desconcentrados, el Consejo Local del Instituto en esa entidad, en el ámbito de sus atribuciones, estará atento "y coadyuvarían con el IEMM en las tareas acordadas (sic)".



La petición de Vázquez Mota, realizada el 26 de mayo, fue hecha en carta personal dirigida al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien le indicó que en la entidad se perfila "auténtica elección de Estado".



Este miércoles la respuesta fue notificada en oficio de 6 hojas fechado ayer y suscrito por Elvira Mendoza, responsable jurídico de la institución como parte, se indicó, del procedimiento de atracción INE/SE/AT-03/2017.



El representante del PAN ante el INE, Francisco Gárate, expuso que con la respuesta del Instituto se confirmó que éste "abdicó" de su función rectora a nivel nacional en materia de elecciones.



El PAN no mereció una respuesta del consejero presidente atento a las circunstancias bajo las que se desarrolla el proceso en la entidad, expuso.



En el documento se explicó que "queda fuera del alcance del INE atender su solicitud de 'observación directa del INE en el proceso electoral del Estado de México', máxime cuando la única forma en que este Instituto pudiera tener participación directa en la organización de la elección sería ante la tramitación y procedencia de un procedimiento de asunción, previo cumplimiento de los requisitos legales, lo cual a la fecha no acontece".



Respecto a la solicitud de mayor observación electoral, el escrito del INE estableció que el plazo de registro de observadores "venció el 30 de abril" y luego se amplió al 15 de mayo, con lo que "se han propiciado las condiciones para que exista mayor participación".



En tanto, se explicó que la ley no prevé la acreditación de observadores internacionales y existe la figura de "visitantes extranjeros" pero no para el Estado de México.