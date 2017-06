Pide Kate 70 mdp a PGR

Kate del Castillo presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que exige una indemnización de 70 millones de pesos por concepto de reparación de daños.



Sin embargo, al poco tiempo de interponerla, sus abogados suspendieron los trámites para que se le diera cause a la demanda, según informaron fuentes del Gobierno Federal.



La actriz había decidido pasar a la ofensiva, reclamando un daño moral que asegura le fue ocasionado por las filtraciones a la prensa de información sobre la averiguación previa que se lleva a cabo por su presunta relación con ‘El Chapo’ Guzmán.



Para ello recurrió a un recurso previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que entró en vigor en enero de 2005, mediante el cual se puede demandar una indemnización económica a las autoridades por un daño moral.



La demanda fue presentada ante la propia Procuraduría; en caso de que sea rechazada, la actriz podría recurrir a un recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



Si el tribunal también lo rechaza, sólo le quedaría presentar un juicio de amparo ante la justicia federal.



De acuerdo con fuentes judiciales, la protagonista de ‘La Reina del Sur’, usó como base de su nueva demanda la sentencia del amparo que en noviembre pasado le concedió en primera instancia un juez federal contra las filtraciones de la PGR.



Sin embargo, la Procuraduría impugnó el fallo a su favor y en mayo logró que ese amparo fuera revocado por el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, autoridad que consideró que no se acreditaron las filtraciones ni violaciones a los derechos de la actriz.



El tribunal sostuvo que las informaciones que circularon en la prensa no forman parte de la averiguación previa. Además, concluyó que, como persona pública, su margen de derecho a la privacidad es menor.



Fuentes federales dijeron que la demanda por responsabilidad patrimonial del estado se encuentra ‘congelada’ y no se ha entrado a su estudio, por petición de la defensa legal de la actriz.



La Unidad Antidrogas de la SEIDO lleva a cabo una averiguación previa por el encuentro de Kate del Castillo con ‘El Chapo’ en la Sierra Madre Oriental.



Aunque la PGR ha dicho que ella tiene la calidad de testigo en la indagatoria, en su momento se giró una orden para presentarla a declarar por la fuerza ante el Ministerio Público Federal.Kate del Castillo presentó una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado en contra de la Procuraduría General de la República (PGR), a la que exige una indemnización de 70 millones de pesos por concepto de reparación de daños.



Sin embargo, al poco tiempo de interponerla, sus abogados suspendieron los trámites para que se le diera cause a la demanda, según informaron fuentes del Gobierno Federal.



La actriz había decidido pasar a la ofensiva, reclamando un daño moral que asegura le fue ocasionado por las filtraciones a la prensa de información sobre la averiguación previa que se lleva a cabo por su presunta relación con ‘El Chapo’ Guzmán.



Para ello recurrió a un recurso previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que entró en vigor en enero de 2005, mediante el cual se puede demandar una indemnización económica a las autoridades por un daño moral.



La demanda fue presentada ante la propia Procuraduría; en caso de que sea rechazada, la actriz podría recurrir a un recurso de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



Si el tribunal también lo rechaza, sólo le quedaría presentar un juicio de amparo ante la justicia federal.



De acuerdo con fuentes judiciales, la protagonista de ‘La Reina del Sur’, usó como base de su nueva demanda la sentencia del amparo que en noviembre pasado le concedió en primera instancia un juez federal contra las filtraciones de la PGR.



Sin embargo, la Procuraduría impugnó el fallo a su favor y en mayo logró que ese amparo fuera revocado por el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, autoridad que consideró que no se acreditaron las filtraciones ni violaciones a los derechos de la actriz.



El tribunal sostuvo que las informaciones que circularon en la prensa no forman parte de la averiguación previa. Además, concluyó que, como persona pública, su margen de derecho a la privacidad es menor.



Fuentes federales dijeron que la demanda por responsabilidad patrimonial del estado se encuentra ‘congelada’ y no se ha entrado a su estudio, por petición de la defensa legal de la actriz.



La Unidad Antidrogas de la SEIDO lleva a cabo una averiguación previa por el encuentro de Kate del Castillo con ‘El Chapo’ en la Sierra Madre Oriental.



Aunque la PGR ha dicho que ella tiene la calidad de testigo en la indagatoria, en su momento se giró una orden para presentarla a declarar por la fuerza ante el Ministerio Público Federal.