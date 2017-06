Piden aclarar llamada de hijo de AMLO

El presidente del PRI, Enrique Ochoa, y el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes exigieron a Andrés Manuel López Obrador aclarar el dicho de su hijo en una llamada llamada telefónica en la que habla presuntamente del financiamiento a Morena.

En redes sociales circuló una conversación entre Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, en la que se ponen de acuerdo para que una empresa justifique gastos del partido.

"No puedo, por la veda electoral, contestarle a EPN, Reforma, Televisa, OHL, Yunes, etc. No se pasen. Se las apunto y el lunes nos vemos", tuiteó ayer López Obrador.

No puedo, por la veda electoral, contestarle a EPN, Reforma, Televisa, OHL, Yunes, etc. No se pasen. Se las apunto y el lunes nos vemos. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 1, 2017

El presidente del PRI cuestionó: "@lopezobrador_ siempre estás en veda cuando tu círculo más cercano se corrompe. ¿Eres tan inocente o cínico?", escribió Ochoa Reza.

.@lopezobrador_ siempre estás en veda cuando tu círculo más cercano se corrompe. ¿Eres tan inocente o cínico? — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) June 1, 2017

Yunes, a su vez, exigió a López Obrador dar explicaciones sobre la llamada.

"@lopezobrador_ no te escudes en la veda lagarto (sic), explica que hace tu hijo planeando recibir dinero ilícito para MORENA. ¿De eso viven?", tuiteó.

En la grabación de la llamada, el hijo del tabasqueño explica a Polevnsky la intervención de una empresa.

"Me apoyé en una empresa que es conocida nuestra y que es de confianza, ¿no?, entonces Morena va a hacer el trámite con la empresa y ellos ya contactaron a esta señora", dice López Beltrán.