Podría Humberto Moreira tener fuero 12 años

El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira podría gozar del fuero constitucional hasta por 12 años.

La nueva ley electoral en el Estado, que permite a los diputados locales reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, abre la puerta para que el priista sea legislador por este tiempo.



Moreira, actual candidato plurinominal del Partido Joven, obtendría su pase a la Legislatura local si esa organización estatal obtiene al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida, lo que necesita para mantener su registro.



En caso de ganar la plurinominal, el también ex dirigente nacional del PRI tampoco está obligado a hacer campaña para reelegirse en el cargo, ya que la ley permite ser cuatro veces diputado local por la vía plurinominal.



El ex Mandatario, que en enero de 2016 fue encarcelado en España acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, el pasado 18 de mayo fue denunciado por enriquecimiento ilícito por el PAN ante la PGR.



"Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos (de 3 años cada uno), en los términos que señala la Constitución", dice el punto tercero del Artículo 12 del Código Electoral para Coahuila.



"La postulación de registro sólo podrá ser realizada por el mismo partido que los haya postulado previamente o bien, por cualquiera de los partidos coaligados, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de cumplir la mitad de su periodo de mandato", dice el inciso "a" del tercer punto.



El inciso "C" del Artículo, estipula que el candidato reelecto podrá ser por el principio de mayoría, pero permite también llegar al Congreso sin votos directos.



El Partido Joven actualmente no tiene representación en el Congreso de Coahuila, ya que en la elección de 2014 obtuvo apenas mil 978 votos, que representaron el 0.26 por ciento de la votación válida emitida.



El Artículo 18 estipula que se asignará un diputado por cada partido que obtenga el 3 por ciento de la votación, aunque con ese porcentaje no es seguro.



"En caso de que el número de partidos políticos que cumplan el requisito anterior exceda al de curules por repartir, se les asignarán diputaciones en forma decreciente, dependiendo del resultado de la votación alcanzada por cada uno de ellos, hasta agotar las diputaciones por distribuir".



Los líderes del Partido Joven han señalado que en la presente elección esperan obtener más de 100 mil votos, cifra que le daría al partido, al menos la curul del ex Gobernador.



El llegar al Congreso le daría a Moreira fuero constitucional, una figura que está bajo ataque por varios frentes ciudadanos porque exime a los políticos de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen.



Desde el año pasado, diputados de Oposición en Coahuila, incluso el Partido Joven, presentaron ante la actual Legislatura local una propuesta para eliminar el fuero de funcionarios públicos, pero la iniciativa ni siquiera ha sido analizada.