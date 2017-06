Recuperarían propiedades lujosas de ex tesorero de Tabasco

A través de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Tabasco buscará recuperar las siete propiedades, cuentas bancarias y tres autos adquiridos en Estados Unidos por el ex secretario de Finanzas, José Saiz Pineda; además que ha solicitado el embargo de cuatro fideicomisos creados en tres continentes y donde estarían los recursos del estado.



La Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado la cooperación de la PGR, a través de la Unidad de Análisis Financiero, para el aseguramiento de los fideicomisos localizados en Nueva York, Estados Unidos; Toronto, Canadá; Dublín, Irlanda y Nueva Zelanda, en donde el ex tesorero del ex gobernador priísta Andrés Granier Melo, habría escondido parte de los 10 mil 600 millones de pesos que fueron saqueados durante esa administración.



Para que el gobierno de Tabasco, que encabeza Arturo Núñez Jiménez, pueda participar en la reclamación de los recursos que han sido detectados en Estados Unidos, se requiere que quede firme su confiscación; una vez que esto suceda, de acuerdo con fuentes de la FGE, la embajada estadounidense participaría a la administración estatal del juicio civil que habría de iniciarse y así inicie el intento de recuperación de los bienes, incluso funcionarios viajarían en los próximos días a Nueva York para iniciar estos trámites.



Los tres autos que fueron asegurados a la familia de Saiz Pineda en sus dos residencias de Houston, Texas son: un BMW XI color blanco, modelo 2016; un Mini Cooper color rojo, del 2016, y una camioneta Cadillac Escalade color gris, del 2010.



En Miami, Florida, al ex tesorero de Granier la justicia americana le confiscó además tres condominios: uno de ellos está valuado en más de 12 millones de dólares; otro más está ubicado en la zona de West Hollywood, en Los Ángeles California, a espaldas de la avenida de las Estrellas con un valor aproximado a los 5 millones de dólares y en Nueva York estaría el otro condominio de Saiz Pineda, localizado en el 255 East de la calle 74 con un costo de 5.5 millones de dólares.



El fiscalista Raúl López Deantes reconoció que será difícil que el gobierno estatal recupere todos los bienes asegurados al ex secretario de Finanzas de Granier, señalando que deberá solicitar la cooperación de la PGR, a través de sus áreas internacionales, ser parte del juicio que se ha iniciado en Estados Unidos.



"La fiscalía del estado tiene que dirigir los oficios ante la PGR porque esa es la que lleva el interés de la nación, es el abogado de la nación y lo que tiene que hacer la fiscalía es adherirse a la PGR y sobre todo cuantificar el daño al erario público de Tabasco, y comprobar que ese dinero es el mismo con el que se compraron los bienes", indicó.



Agregó que la actual administración deberá comprobar no sólo que los recursos son públicos sino que pertenecen al estado y no a la Federación, ya que, dijo, se sabe que en el saqueo de la pasada administración había dinero de los dos entes de gobierno.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscalista advirtió que para que el gobierno de la República peleara por esos recursos: "Tiene que haber un deslinde para saber qué tipo de recursos son los que se van a solicitar en el embargo. Es muy importante que sean parte del juicio que se ha iniciado, acreditar esa parte", precisó.



En tanto que la esposa del ex tesorero estatal, Silvia Beatriz Pérez Ceballos, quien fuera detenida por la justicia americana, continúa con su proceso legal ya que se le acusa de conspiración y "lavado" de dinero.