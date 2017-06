Alarma decisión de Trump al abandonar Acuerdo

Los Gobiernos de Francia, Alemania e Italia respondieron al anuncio de la Casa Blanca de forma conjunta, lamentando la decisión de Washington de abandonar el Acuerdo de París.



“Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Italia y Alemania, tomamos nota con pesar de la decisión de EU de abandonar el acuerdo universal contra el cambio climático. No se puede renegociar el acuerdo porque es un instrumento vital para nuestro planeta, sociedades y economía”.



El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en televisión que Trump cometió un error para los intereses de su país y el futuro del planeta.



“EU le dio la espalda al mundo”, dijo. Poco antes había hablado por teléfono con Trump para trasladarle su malestar.



El Mandatario estadounidense ha mantenido una ronda de conversaciones con dirigentes internacionales, informó una fuente de la Casa Blanca citada por Reuters.



En las últimas horas ha conversado con el premier de Canadá, Justin Trudeau, quien tuiteó que está “decepcionado” con la decisión del Gobierno de EU. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, que ha ensalzado el acuerdo de París, que protege “la prosperidad y seguridad de las futuras generaciones”, y con la canciller alemana, Angela Merkel, quien ha insistido en que no se renegociarán los compromisos alcanzados en el pacto climático.



No han sido los únicos en rechazar, en diversos tonos de firmeza, el anuncio.



El mundo “puede contar con Europa” para dirigir la lucha contra el calentamiento global, indicó el comisario europeo para el Clima, Miguel Arias Cañete.



La Unión buscará “nuevas alianzas”, incluidas “empresas, comunidades y ciudadanos estadounidenses”, para seguir avanzando, concluyó.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, también manifestó su malestar. “Es una decisión seriamente errónea”, tuiteó.



El primer ministro belga, Charles Michel, tuiteó con especial dureza: “Condeno este acto brutal contra el acuerdo”.



La ONU refirió: “La decisión de EU de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático es una gran decepción para los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la seguridad global”, dijo Stephane Dujarric, portavoz del secretario general, Antonio Guterres.



“Es vital que EU mantenga el liderazgo en materia medioambiental”, añadió.



...Y también empresas

Los grandes empresarios suplicaron a Trump hasta el último minuto que no retirara a EU del acuerdo de París, lo que consideran un gran error. Exxon Mobil, Chevron, General Electric, Apple, Google, Microsoft, Intel, Nike, Gap, Levi´s y Starbucks advierten de que la negación del calentamiento global pone en riesgo la prosperidad del País.



Ante la salida de EU, estas corporaciones quieren un asiento en el proceso que se seguirá a partir de ahora para aplicar los términos del acuerdo global y así aportar su perspectiva.