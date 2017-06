EU oficialmente fuera del Pacto Climático

Este jueves se anunció de manera oficial, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, así lo dio a conocer el presidente Donald Trump, ante distintos medios de comunicación.

La razón por la que la primera potencia mundial tomó esa decisión fue por considerar que es un mal acuerdo para los estadounidenses.

Cabe mencionar que Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases contaminantes.

El acuerdo fue sellado en 2015 por casi 200 países, en él se establece un calendario de reducción de las emisiones para mitigar los efectos del cambio climático.

El Acuerdo de París

El Acuerdo de París sobre cambio climático entró oficialmente en vigor el 4 de noviembre de 2016, marcando el inicio de una nueva era en la lucha contra el calentamiento del planeta.







Su objetivo es mantener la temperatura media mundial "muy por debajo" de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se comprometieron a llevar a cabo "todos los esfuerzos necesarios" para que no rebase los 1.5 grados y evitar así "los impactos más catastróficos del cambio climático".







El Acuerdo no establece sanciones por incumplimiento, pero sí fija un comité que diseñe un mecanismo transparente para garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos y advertir antes de expirar los plazos si puede o no cumplirse lo acordado.