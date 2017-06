Empresas encarecen por inseguridad

En los últimos meses, las empresas de la Ciudad de México incrementaron en 17% los gastos en seguridad, ante una mayor incidencia delictiva, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno.



Durante la Asamblea Ordinaria 37 de dicho organismo, explicó que hay cinco retos que se deben de atender: corrupción, inseguridad y delincuencia, incremento a los salarios mínimos para subir la línea de bienestar de la población, marco regulatorio y las elecciones.



Aseguró que en el tema de inseguridad hay varias aristas por tratar: por una parte está el hecho de que la implementación del nuevo sistema de justicia penal provocó que 12 mil reos fueran preliberados y 30% de esa cifra volvió a delinquir.



"El nuevo sistema de justicia penal es necesario y valioso, pero debe poner en el centro al ciudadano, cuidarlo y no ponerlo en condiciones de vulnerabilidad", agregó.



Hay una percepción de que van en aumento los delitos y eso pone en situación de vulnerabilidad a la población, además de que provoca que se incrementen las inversiones contra la inseguridad.



Zenteno dijo que es urgente que se implemente en tiempo y forma el Sistema Nacional Anticorrupción, porque el momento actual no permite que haya "espacio para la simulación".



Ante el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que debieran modificarse leyes para detonar el comercio formal y evitar que las empresas cierren.



Explicó que es también impostergable elevar los salarios mínimos vigentes para lograr que la población reciba ingresos que le permitan tener forma de alcanzar la línea de bienestar, mayor a 92 pesos diarios por persona.



En el evento, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dijo que los temas que preocupan son el Estado de derecho, la inseguridad, certeza jurídica, falta de transparencia y la necesidad de combatir la corrupción e impunidad.



Dijo que la iniciativa de Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (MCO) y Transparencia Mexicana de pedir a los candidatos a las gubernaturas de Coahuila, Estado de México y Nayarit, firmar un documento de 11 compromisos para combatir la corrupción, solamente fue firmado por 18 de 21 aspirantes.



Todos los candidatos del PAN, PRI y PRD lo suscribieron, menos dos de Morena y un independiente. Por ejemplo, Delfina Gómez, aspirante al gobierno del Estado de México no lo firmó, como tampoco lo hizo Hilario Ramírez Villanueva, "el que roba poquito" y a quien el presidente del IMCO, Juan Pardinas, calificó como "macho medieval".