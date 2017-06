Insulta a Alcalde por inseguridad

El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo fue cuestionado por los resultados de su gobierno por una joven que lo confrontó cara a cara, durante la entrega de recursos a locatarios del Mercado El Dorado, la mañana de ayer.





Como parte del evento, el Alcalde tomó brocha y pintura, y para la foto oficial pintó la barra de una pollería.





Momentos después se acercó una joven que le dijo: “Don Ramón, ¿me puede contestar una pregunta? ¿Y los muertos y el cuidado del medio ambiente para cuándo?”.





El primer edil se limitó a contestar “estamos trabajando en ello”, mientras seguía pintando.





Con descontento, la joven siguió: “¿un Celaya amable? Matan gente a diario, violan personas, el mundo se está muriendo y a usted no le importa, ¿con una fotito, cree que todo está bien?”.





Sin dejar lo que estaba haciendo, y mirándola brevemente, el Alcalde volvió a externar: “estamos trabajando en ello”, mientras continuaba.





Finalmente la chica le dijo: “con todo respeto, usted es un pen...” (sic), y se retiró del lugar. En tanto, Lemus terminó lo que hacía y continuó en el lugar.





Divide opiniones

Locatarios del lugar expresaron su opinión respecto a lo ocurrido.





“La situación que vive Celaya es complicada, diario pasan cosas y no concuerdo con lo que dijo la chica, pero reconozco el valor de enfrentarse frente a frente, e igual yo me hubiera molestado si no me hubieran hecho caso o ignorado como pasó”, mencionó la trabajadora de un local de comida.





“Estuvo muy bien, es el sentir de todos los celayenses que estamos hartos de todo lo que pasa, alguien debía decirlo y qué bueno”, externó un cliente que vio lo sucedido.





“La verdad no estoy de acuerdo, hay maneras de decir las cosas, el Alcalde no puede estar en todos lados, hay dependencias que se encargan y la falta de respeto no justifica nada”, mencionó un locatario del lugar.