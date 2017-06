La indiferencia, la cobardía y el Ayuntamiento

Sin participación ciudadana el Ayuntamiento siempre será débil y corrupto. Estamos viviendo un problema que nosotros mismos lo hemos generado por la indiferencia y la cobardía de no levantar la voz ni tampoco participar para poder arreglar los conflictos que nos están quitando la libertad de movimiento viviendo con angustia, temor y miedo cuando el Ayuntamiento está obligado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en el Municipio de Celaya.



¿Por qué somos indiferentes a los problemas sociales? Porque estamos despolitizados para no participar y obedecer creyendo que el gobierno va a arreglar todo como un hijo que sabe que el papá lo va a proteger de cualquier bronca. Entonces, no hemos madurado como municipio porque seguimos esperando que papá gobierno haga todo lo necesario para vivir en santa paz.



¿Qué sucede si tienes un papá irresponsable, mentiroso y flojo? Que es lo mismo que un Ayuntamiento, que en lugar de contribuir con la sociedad crea más problemas de inseguridad porque miente y tiene miedo correr riesgos para tener paz. Además, pone en peligro a los ciudadanos por la manera tan violenta de combatir el crimen organizado que es contraproducente perjudicando terriblemente el tejido social que nos une para vivir mejor, que en el estado salvaje de naturaleza, por esa misma razón tenemos un Estado que lo más importante es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.



¿Por qué las personas tienen miedo a levantar la voz? Porque desde pequeños fueron tratados con un autoritarismo de insultos y golpes por sus padres, profesores y sacerdotes que han contribuido ya que es pecado levantar la voz y criticar a tus padres cuando te han hecho un pernicioso daño que ellos mismo pensaban que era por tu bien dejándote mudo y sufriendo toda clase de penalidades.



Sin critica no eres nadie, porque guardas silencio de todo lo malo que te está sucediendo y si quieres liberarte de esa sumisión tienes que expresar tus opiniones aunque vayas en contra de la voluntad de lo establecido que nos perjudica a los ciudadanos por quedarnos callados y ver como el Ayuntamiento no trabaja por el orden y la seguridad de los ciudadanos que tenemos que soportar injusticias y atropellos que violan la Carta Magna.



¿Por qué no actuamos para que el Ayuntamiento sea honesto y trabaje por el bien de Celaya? Porque hemos sido indiferentes y cobardes y no hemos tenido el valor de decirles a nuestros gobernantes sus verdades que da vergüenza que todavía algunos ingenuos o lambiscones tengan que alabar a los que nos han dañado y robado la libertad y la paz en este Municipio de Celaya.



¿Qué podremos hacer para que el Ayuntamiento tome en cuenta a la ciudadanía? Las cámaras y los líderes sindicales tienen mucho poder para que puedan convocar a sus agremiados a manifestarse y participar con fines de solucionar los problemas que nos aquejan a la sociedad. Pero, si los líderes no levantan la voz seguirá creciendo la inseguridad, la corrupción y la impunidad que afecta a la sociedad incluso a los mismos líderes porque nadie se salva de ser robado, golpeado y asesinado no importa cuántos guaruras te protejan ni cuanto poder tengas.



¿Todos los ciudadanos debemos trabajar por Celaya? Hay algunas personas que son muy egoístas y no les interesa participar argumentando que no tienen tiempo pero si tienen tiempo para divertirse (alcohol, novelas, tonterías) que es lo que la mayoría de los seres humanos buscamos escapando de la realidad.



Yo creo que todo se puede hacer y lo más apremiante que tenemos que hacer es trabajar en la seguridad pública haciéndolo juntos con el Ayuntamiento que no quiere que participe la sociedad pensando que ellos pueden remediar todos los males cuando sin participación ciudadana nunca lograremos tener la ansiada seguridad en el Municipio de Celaya.



Por la indiferencia y la cobardía ciudadana estamos pagando un precio muy alto por todas las vicisitudes que tenemos y para poder resolverlas, el Municipio de Celaya necesita un Ayuntamiento transparente y abierto a todas las opiniones no importa que sean de otra ideología, religión y partido.



Lo imperativo es unirnos en una Cruzada que genere paz y progreso.