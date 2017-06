Galilea responde y ofende a Ernesto Laguardia

Tal parece que a Galilea Montijo, le quedó muy bien el saco ante las fuertes declaraciones que hizo recientemente, Ernesto Laguardia.

Cabe recordar que ahora fuera de Televisa y en las filas de TV Azteca, el actor y conductor reveló oscuros secretos del programa Hoy:

"Fueron muchos años, y bueno, pues como hay muchas personas que te apoyan a través de los años de Televisa, también hay personas que pues te ponen trabas por otras cosas diferentes al profesionalismo y a la capacidad. Hay muchas cosas que no quisiera revivir, pero bueno, las amistades, como decía mi papá, se cuentan con los dedos de una mano. En este medio desgraciadamente se manejan egos e hipersensibilidades y cosas también difíciles que el público no ve y que piensa que todo es glamour, pues no lo es. Sin embargo, amamos este medio".

Dichas declaraciones, las hizo en el programa de radio Fórmula Espectacular.

Quien supuestamente no se quedó callada ante las palabras de su ex compañero de Hoy, fue Galilea Montijo.

En la columna Alfombra Roja de EL UNIVERSAL, aseguran que Gali se burló de cruel manera de Ernesto Laguardia.

Ahora que Ernesto Laguardia reveló que hubo situaciones no muy agradables cuando estuvo en Televisa, Galilea Montijo, quien compartío con él en el programa Hoy, negó que hubiera rivalidad con su compañero y con una carcajada dijo:

"¡Pues no nos quedaban los mismos vestidos entonces o por qué nos íbamos a pelear!, ¿por el rimmel?"