Viuda de Chris Cornell publica carta dolorosa

A través de una carta publicada este viernes, Vicky Cornell , esposa del fallecido Chris Cornell, publico una carta abierta en donde expresa el dolor que siente por la pérdida del músico.



“Te conocí en una estrellada noche de París en el Hotel Plaza Athenee después de que fuimos llamados para organizar Audioslave bajo el radar después de la fiesta del show de la noche siguiente. Recuerdo que me presentaron contigo y cómo tus ojos perforaron a través de mí.



Tú tuviste show el día siguiente, y no pude asistir. Me reuní con todos en tu fiesta después, y cuando te diste cuenta que no estuve en el show, preguntaste en seco: 'Bueno, ¿dónde estaban ustedes… afuera comiendo un sándwich?' Nosotros nos sentamos, y te recuerdo ordenando el foie gras y yo preguntando si estabas seguro de que sabías lo que estabas pidiendo. Tú siempre tuviste ese gusto elegante.



Un amigo preguntó quién era la chica más bella de L'Avenue, y te levantaste delante de todo el mundo, miraste alrededor, regresaste y señalaste hacia mí. Hablamos esa noche hasta que el sol salió, y ya era hora de que te fueras hacia la próxima ciudad. Me hablaste justo al día siguiente, y tres días más tarde, nos encontramos en Londres.



Recuerdo cómo corriste, con miedo, me había ido porque llegabas tarde del show de Zane Lowe, y me ibas a encontrar para la hora del té. En el momento, pensé que debía ser cuidadosa y tratar de tomar distancia de que mi corazón cayera de amor por ti… pero no dejaste que eso sucediera, y zigzagueaste hacia adelante y atrás por todo el mundo para visitarme. Estabas permanentemente con jet-lag porque no podías soportar nuestro tiempo lejos el uno del otro.



Finalmente, llegué a visitarte en Nueva York en el Lollapalooza de 2003 tour y te hicieron una fiesta para tu cumpleaños número 39. Unas semanas más tarde, yo estaba en Mykonos, y tú todavía estabas en el Lollapalooza cantando conmigo por teléfono: 'Oh dulce señorita Vicky, por qué no vienes y te casas conmigo'.



Yo no sabía pensar otra cosa más que te amaba, y estaba completamente dentro.



Volé a Los Ángeles con mi mamá el día antes de mi cumpleaños en agosto. Me diste la sorpresa más hermosa de flores, velas y globos por doquier para desenvolver cajas de todas las formas y tamaños, como si fuera Navidad. Me hiciste sentir como una princesa.



Te moviste al hotel Beverly Hills porque yo me estaba quedando ahí. Te despertaste una mañana haciendo piruetas en la cama. Me pediste que me sentara contigo, y me dijiste que tenía que llevar tu collar hacia atrás. Pensé, 'no… ¿por qué?', pero procediste a cortarlo y tomar el anillo de plata que estaba en ella, y dijiste: 'Me desperté y tuve la visión más extraña de hacer esto. No estoy preparado con el anillo real, pero quiero casarme contigo'. El anillo encajó a la perfección y mientras me sorprendiste con un Harry Winston varias semanas más tarde, yo no podía quitármelo, y lo utilicé como banda de mi boda. Los dos siempre representaron cuán diferente éramos tú y yo pero también cómo encajamos perfectamente juntos.



Recuerdo la boda civil y cómo lloraste. Yo nunca había conocido a un hombre tan sensible y especial.



Tuvimos nuestros hermosos bebés, y estabas convencido de que éramos almas gemelas y que habías estado buscándome a mí. Estoy tan feliz de que me encontraras. Estoy tan feliz por casi 14 años y medio que pasamos juntos. Hicimos todo juntos, literalmente, todo. Fuiste mi mejor amigo, y cuando yo estaba fuera de gira, estábamos en el teléfono al menos 4 horas al día.



Fuiste el mejor padre, esposo y yerno para mis padres. Tu paciencia, empatía, y amor siempre brillaba.



Siempre dijiste que yo te había salvado. Que no estarías vivo si no fuera por mí. Mi corazón resplandecía al verte feliz viviendo y motivado. Entusiasmado por la vida. Haciendo todo lo que podías hacer para regresar algo. Tuvimos el mejor tiempo de nuestras vidas en la última década, y siento mucho mi dulce amor que yo no pudiera ver qué es lo que te ocurría aquella noche, lamento que estuvieras solo, y sé que no fuiste tú mi dulce Christopher. Tus hijos también lo saben, para que puedas descansar en paz.



Estoy rota, pero estaré de pie por ti, y voy a cuidar de nuestros preciosos bebés. Yo pensaré en ti cada minuto de cada día, y voy a luchar por ti. Tuviste razón cuando dijiste que éramos almas gemelas. Se ha dicho que las rutas que hemos cruzado se cruzan de nuevo, y sé que tú un día vendrás a buscarme y yo estaré aquí esperando.



Te amo más que nadie ha querido a nadie en la historia del amor y más que nadie nunca lo hará.



Siempre y para siempre. Tu Vicky"



El mensaje, fue acompañado por una fotografía de ambos.



El cantante se suicidó el 18 de mayo, de acuerdo con el reporte oficial, en una habitación de hotel luego de un concierto en Detroit.