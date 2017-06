Achacan cerrado de calles a impunidad

l cierre de calles con rejas o bardas, debido a la inseguridad en las colonias, es el resultado de la impunidad que se genera con la liberación de delincuentes que el Gobierno Estatal y de los Municipios logran detener, opinó el gobernador, Miguel Márquez Márquez.



Las peticiones en Irapuato alcanzan las 44, para poder convertir las vialidades de libres a calles cerradas, siendo sólo las peticiones que se tienen registradas ante autoridades municipales.



A ello, el Gobernador señaló que se continuará con el apoyo y coordinación de esfuerzos.



“Es una señal de la impunidad, y eso no depende de nosotros, los agarramos y los sueltan, es un tema que obedece más a una situación de carácter jurídico donde he insistido una y mil veces, necesitamos una ley más dura, que aquel que hace de ello un estilo de vida se quede encerrado”, enfatizó.



Márquez Márquez indicó que si se quiere que este tipo de medidas tomadas por los ciudadanos no sean recurrentes, se tiene que velar por una ley que no deje salir a unas horas a los delincuentes, que lastiman a la sociedad.



“No le demos vueltas, y se los digo no como Gobernador, como ciudadano, porque el día de mañana estaré en esa trinchera, claro que a mí me molesta que alguien que hace daño a la sociedad, no una sino cinco, diez, quince veces, y es conocido de todos, se burle de los ciudadanos”, indicó.