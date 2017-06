La Presidencia Municipal de Irapuato fue construida inicialmente como sede del Colegio de la Enseñanza, institución para niñas.



Según la autora Pilar Foz y Foz; monja y Doctora en Historia, en el libro ‘La revolución pedagógica de la Nueva España’, a don Ramón Barreto de Tábora se le considera, el promotor de la enseñanza popular en Irapuato, por su influencia en la construcción del este colegio.



“En 1760, época en que Irapuato gozaba una situación privilegiada por ser paso obligado hacia el interior del Virreinato, la preocupación del bachiller y presbítero local, don Ramón Barreto de Tábora, por la educación de los jóvenes de ambos sexos en las primeras letras, lo llevó a donar un terreno y 80 mil pesos para la fundación de un colegio-internado para las jóvenes” cita el escrito.



La información recabada por a.m señala que, años después, el cura local, Diego Antonio Salvago, realizó las diligencias necesarias para hacer realidad del testamento del bachiller Barreto de Tábora.



La obra fue ejecutada por el arquitecto capitalino “Académico de Mérito” de la Academia de San Carlos, Esteban González.



Actualmente el edificio consta de dos pisos, sin embrago originalmente sólo constaba de uno.



“Se había proyectado un edificio de dos pisos, pero no se construyó, seguramente por razones económicas y por urgir su servicio; solamente se edificó la planta baja y se adosó al frente y a un lado del Templo de la Soledad, razón por la cual éste perdió su atrio y pórtico principales” dice la información proporcionada por el Investigador del Museo de la Ciudad, Jesús Martín Martínez Hidalgo.



Martínez Hidalgo, además habló de los símbolos grabados en la entrada principal del recinto, los cuales son una clara señal de que anteriormente el edificio era utilizado por religiosas.



“La compañía de María, quienes con siete monjas catalanas iniciaron sus labores en 1805, solicitaba que ese espacio debía contar con una Iglesia y con espacio para el convento, (…) por ello en la parte superior de la entrada al Palacio Municipal se puede ver un pequeño jarrón con flores símbolo de las monjas de esa Congregación”, explicó



Según el investigador, alrededor de este patio se construyeron los espacios para albergar la distintas dependencias del pensionado, tales como: dormitorios, comedor, recibidores, salas de clases, etc., y quedó sin definición la realización del proyecto en su planta alta, aunque se construyó la escalera de acceso y dos cuartos sin uso conocido.



Debido a las Leyes de Reforma, el edificio fue expropiado, luego, en el año 1875, reincorporado al patrimonio artístico e histórico local. Es, desde entonces, sede del Ayuntamiento local, y ha sufrido cambios que han deformado su plan original.