El Gobernador, Miguel Márquez Márquez, acusó a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de no tener voluntad para atender el tema del Paralimpico.



El mandatario estatal, después de su intervención en la toma de protesta de AMMJE capitulo Irapuato, señaló que no se ve oportunidad con la dependencia federal para poner en marcha el recinto.



"Yo les digo que nos dejen ya el Centro, pero en buenas condiciones, no les veo buena voluntad", señaló.



Márquez Márquez agregó que tal vez el siguiente Gobierno Federal pueda prestar mayor atención al tema.