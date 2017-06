‘Si no lo quieren que nos lo dejen’: MMM

“Si no lo quieren que nos lo dejen, y punto”, determinó el Gobernador, Miguel Márquez Márquez ante las negociaciones que se realizaban con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para reactivar el Centro Paralímpico Nacional.



Visiblemente molesto, el mandatario guanajuatense señaló que no ve voluntad por parte de las autoridades de la dependencia federal, por lo cual solicitó que sea entregado el Centro, en buenas condiciones, para poder administrarlo por parte del Estado y el Municipio.



“La verdad no lo entiendo, no hay razón. Se les dieron varios años de oportunidades, hoy si a mí me dicen, no espero mucho de la Conade, lo digo de manera muy respetuosa”, insistió.



Fue en el 2012, durante el sexenio del ex Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando se inauguró el Centro Paralímpico Nacional, fecha desde la que se encuentra abandonado, además de sufrir pérdidas millonarias por robos y un notable deterioro en sus instalaciones.



Desde 2015, la Conade hizo público en varias ocasiones, sus intenciones de invertir en el Centro, se habló de hasta 30 millones de pesos para su rehabilitación, intenciones que no se han concretado.