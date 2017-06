Hay nueva fecha para fallo de luminarias

En la segunda junta de aclaraciones para el Proyecto para la Modernización del Sistema de Alumbrado Público Municipal, realizada ayer, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, informó a los participantes que ampliarían el plazo para el fallo hasta el 25 de julio próximo.



La fecha original que se había establecido era el 5 de julio del 2017, pero además dio a conocer que se llevará a cabo una tercera junta de aclaraciones el 12 de junio próximo.



De este modo, el inicio del proyecto que estaba programado para el 17 de julio, se recorrió hasta el 8 de agosto del presente año.



Cortés Galván dio la bienvenida a las empresas que compraron las bases para participar en la licitación y aclaró que todo se está realizando con transparencia.



“Estoy aquí para garantizar antes que nada y decirles que pueden tener toda la confianza y quiero decirlo de manera enfática, que desde la Dirección de Obra Pública pueden estar tranquilos que el proceso es totalmente claro, honesto y transparente”, expresó el funcionario.



En punto de las 11 de la mañana, 30 de los 42 contratistas que se presentaron, escucharon las preguntas y respuestas en voz de Israel Martínez Martínez, director de Mantenimiento Urbano, y Óscar Valtierra Gómez, subdirector de Alumbrado Público.



“Siempre hemos tenido las puertas abiertas y espero que cualquier duda se vaya a aclarar”, reafirmó el director de Obra Pública para enseguida aclarar que la licitación se elaboró conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y Municipios de Guanajuato.



“Se les comunica a los licitadores que los recursos para la ejecución del proyecto son municipales; que con fecha 15 de diciembre del 2016, el Ayuntamiento de León, Guanajuato, aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2017, que dentro de la clasificación programática (por el objeto del gasto) detalla el programa de alumbrado público (Luminarios) con clave 311”, leyó el director de Obra Pública.



En esta reunión también se aclaró que el convocante no está obligado a aplicar los lineamientos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), ya que no se están utilizando fondos públicos federales, sino municipales.



Esto, debido a que el pasado 31 de mayo am publicó que el Municipio pagó a la empresa Auren Bajío S.C. un millón 482 mil pesos para realizar el proyecto de modernización del alumbrado público, el cual pudo realizarse sin costo por medio de la Conuee.