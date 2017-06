***OPOSICIÓN SE REBELA



La oposición en el Congreso se rebeló otra vez a la mayoría panista para evitar abrir la puerta, desde ahora, a un eventual nombramiento del procurador Carlos Zamarripa como Fiscal General por 9 años.



*HASTA EL 2018



El Congreso aprobó una reforma constitucional para, tal y como se hizo a nivel Federal, transformar la Procuraduría de Justicia en una Fiscalía General con autonomía, aunque eso será realidad hasta 2018.



*FISCALÍA Y ZAMARRIPA



Si cuando nombren Fiscal nacional en Guanajuato todavía está Zamarripa, él será el Fiscal de casa. Lo que se frenó fue un transitorio que dejaba 90 días en que el Gobernador tenía la chance de proponerlo.

***SIN PRISAS



Antes de la votación de la Fiscalía General del Estado, los panistas quisieron proponer una reserva para que pudiera entrar en vigor en 90 días. Lo anterior significaba que el gobernador Márquez enviara una terna al Congreso para elegir al Fiscal de nueve años y Carlos Zamarripa, u otro, fuera elegido. Al final el PAN no subió la propuesta, pues necesitaba mayoría calificada y esta vez toda la oposición dijo “no”.



*A ESPERAR



El PAN argumentó que la intención era desvincular la legislación federal -que está atorada- del Sistema Estatal Anticorrupción, pues el Fiscal Anticorrupción también debe ser nombrado y depende del Fiscal General. Pero a la oposición no le pareció la prisa, así que por unanimidad habrá Fiscal en Guanajuato, pero hasta el 2018 y en la fecha que en el Senado se pongan de acuerdo para nombrar “al gran Fiscal”.

***COOPERACHA AZUL



El pastor de los diputados azules, Éctor Jaime Ramírez, reconoció que la nueva multa de 18 millones que le aplicará el INE al PAN le pega al partido, pero recordó que la reforma electoral que aprobaron la semana pasada amplía el tope de las aportaciones privadas y tendrán que “pasar charola” a los panistas.

*SANCIÓN A SHEFFIELD



El médico-político, quien también es una carta del PAN para la Alcaldía de León, se refirió a los pronunciamientos del diputado federal Ricardo Sheffield de que está listo para buscar esa candidatura. Dice que los estatutos prohíben promover aspiraciones adelantadas y el partido debería de sancionar.

***SECRETARIO MUDO



Luego de la embestida de Red Recolector descalificando el trabajo que está realizando la comisión técnica especializada del Ayuntamiento para reponer el fallo de la licitación del sistema de recolección de basura en la zona urbana, el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, ni una palabra dijo.

*LA ESTRATEGIA



El alcalde Héctor López tampoco quiso opinar porque “no soy abogado”, dijo, y pidió que respondiera el Secretario, pero no quiso y mandó a la subsecretaria del Ayuntamiento, Edith Muñoz. Tal vez la estrategia sea no enfrentar a los funcionarios de primer nivel con el concesionario, pero no es la primera vez que López Gómez evita “entrar al quite” ante los temas “calientes” del Gobierno Municipal.



*LO QUE DICE RED



La confrontación está en la interpretación a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Red Recolector se defiende que el Ayuntamiento debe sólo confrontar la propuesta que hiciera la demandante JS Hermanos frente a los ganadores que son ellos y GISA, y, como es mejor la de las dos empresas que hoy prestan el servicio, pues habrá que ratificarlas ahora sí con un fundamento legal.



*TODAS LAS CANICAS



Pero en el Ayuntamiento están convencidos de que no va por ahí, de que tienen todas las armas jurídicas para confrontar las propuestas que hicieron las 12 empresas participantes y luego de ello tomar la decisión. Lo que sí es que ya se fue la semana y todavía no hay luz, al menos en lo público, de lo que pretendan.



*LA RESOLUCIÓN



El Municipio se ampara en la sentencia del magistrado Alejandro Santiago, que dice: “(el fallo) omitió referir por qué el resto de los participantes no fueron susceptibles de considerarse beneficiarios del acto, elemento esencial para considerar fundado y motivado el acto en comento”. Y otro más que advierte que no sólo el fallo no está fundado y motivado, sino tampoco el dictamen que lo soporta.

***DIPUTADA DISTRAÍDA



A la diputada local del PAN, Vero Orozco, le salió “el tiro por la culata”, luego de argumentar que haría otro viaje para estar con los paisanos guanajuatenses en un evento en Los Ángeles, California, según en una actividad programada por el Consulado de México, pero pues no es así, se trata de una “cena-baile y feria” que organiza la Federación de Organizaciones Migrantes Guanajuatenses en esa ciudad.



*LAS CRÍTICAS



El abogado y activista migrante leonés, Omar Silva, se dio a la tarea de preguntar directamente en el Consulado en LA y constatar que ellos no convocan, así que puso en Face que los políticos pueden ir a Estados Unidos cuando gusten, pero si no es a un acto oficial, lo paguen ellos, no con recurso público.



*NI LA ESPERAN



Otro activista de muchos años, Ángel Calderón, opinó que entre más funcionarios los visiten mejor los entenderán, pero ¿qué necesidad de mentir? Y Rafael González agrega que hicieron contacto por Facebook y correo electrónico con Orozco Gutiérrez, pero no contestó y no la tienen contemplada.



*WERA Y CHICO



El festejo está programado para el próximo 17 y 18 de junio. La que sí esperan como “madrina” del evento es a la diputada federal del 05 distrito de León, Alejandra “La Wera” Reynoso, y también les confirmó el senador del PRI Miguel Ángel Chico. Hay que ver si eso lo paga el Congreso o de su bolsa.



*LA VIAJERA



En la página del Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante reporta informes de ocho viajes a los Estados Unidos: el primero en noviembre de 2015 a California; en 2016 estuvo en dos ocasiones en Chicago Illinois; otras dos en Houston, Texas; una más en Dallas, Texas; en Los Ángeles, California, y otra en abril de este 2017 en la gira de los gobernadores por California.