Prepara Facebook su llegada a la TV

Facebook no se conforma con atraer toda nuestra atención al celular, la compútadora y la tableta con contenido social. Tiene una nueva ambición: captar nuestra atención con contenido audiovisual en estos formatos y, además, en la televisión. Entrará así a competir con Amazon, YouTube y Netflix, que ya producen contenido de calidad para sus plataformas. Apple también ha anunciado dos programas, aunque sin una fecha clara de salida. Facebook espera estar lista para comenzar a emitir desde mediados de junio.

Se estrenará con una veintena de programas distintos con dos enfoques diferentes. Serán shows de calidad, con alto costo de producción, más cercanos a lo que se ve en la televisión de pago, y, por otro lado, unos episodios más cortos, de una duración de entre cinco y 10 minutos, de modo que puedan completar 24 horas de programación continua.

Facebook no oculta ni el interés, ni la proximidad del estreno. Business Insider va más allá y pone fecha, el 17 de junio, a tiempo para aspirar a łos leones de la publicidad de Cannes.

Aunque la red social no ha confirmado esta medida, el vicepresidente responsable de este plan, Dan Rose, ya explicó a El País la filosofía detrás de esta iniciativa. La idea es incluir una pestaña sólo para el video y que, después, se pueda ver en la pantalla del salón: “Pensamos que hay un perfil de usuario que usa Facebook, pero no puede pararse a ver los videos durante el día. Estamos trabajando en una aplicación para que se vea en Apple TV, por ejemplo. Creemos que es interesante que guarden los videos que se han encontrado dentro de Facebook y los vean después en la tele. La pestaña es más una forma de inspirar a los que producen videos a hacerlos más largos. A pensar en ellos no tanto como algo que sirve para promocionar algo, sino como una manera de impulsar la comunidad”, decía en esa entrevista. Entonces Rose también dejó claro que llegarían a través del Apple TV y que esperaban cerrar acuerdos con sistemas similares.

Acuerdos con Netflix

Facebook y Netflix tienen una relación muy cercana. Desde 2011 Reed Hastings, el fundador del videoclub online, es parte del consejo de la red social y es relativamente habitual verlos juntos cenando en la zona sur de Silicon Valley. Es posible que hayan hablado de una de las grandes fortalezas de Netflix, su capacidad para distribuir contenido sin cortes y con calidad adaptada casi a cualquier conexión, pero el modelo de negocio es radicalmente distinto. Mientras que Netflix se centra en la suscripción y carece de publicidad, Facebook almacena datos detallados de cada perfil para poder vender su patrón de comportamiento al anunciante que busca exactamente ese usuario. Los videos de Facebook tendrán anuncios cada cinco minutos y con un corte de menos de 20 segundos. Intercalarlo dentro del contenido, pero con una interrupción corta, creen que les asegurará retención de la atención sin causar decepción. Se trata de dejar atrás una de las situaciones más molestas de Youtube, cuando se tiene que ver un video previo con publicidad para comprobar si el video sobre el que se ha hecho clic es el que se deseaba ver.

Facebook ve una oportunidad para retener a los usuarios en el contenido bien guionizado, con alta definición.

Detrás de esta estrategia está Ricky Van Veen, uno de los cofundadores de CollegeHumor, una página de videos virales centrados en la comunidad universitaria. Facebook lo fichó en diciembre para que activara este plan de retención de usuarios.

A la vez que Facebook avanza en la producción de contenido en video, ha tomado una decisión drástica: cerrar su estudio de creación de video en 360 grados. Es una iniciativa que estrenó en 2015 y tuvo dos hitos que generaron expectación en el sector: Dear Angelica y Henry. Facebook no quiere desprenderse de los 50 empleados del estudio, por lo que está buscando la manera de encontrarles un puesto, pero tampoco gastará dinero en hacer cortos.

Jason Rubin, vicepresidente de contenido en realidad virtual, explicó en el blog de la empresa que van a apoyar a creadores externos. El mejor ejemplo será el formato que prepara Conde Nast, con la emisión de un programa de citas en formato inmersivo.