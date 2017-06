Se llevan mejor imagen de México

“Lo único que yo sabía de México, antes de vivir esta experiencia, era sobre los tacos, los sombreros, las drogas y la inseguridad”, comentó Manon Houger, de Bélgica, quien, junto con otros 13 participantes del Intercambio Internacional Estudiantil de Rotary, se despidió de sus anfitriones del Rotario de León.



Apenas pisar suelo azteca, a Manon el país le gustó, “Yo no me quise hacer ninguna idea de México para no llevarme una decepción, pero inmediatamente me encantó. Sabía lo que saben todos sobre ‘tacos y sombreros’, pero me propuse descubrirlo por mi misma”. Y cómo no va a ser así si tanto las familias anfitrionas, que se vuelven sus propias familias, como los rotarios y la gente que les rodea, se encargan cada año de contribuir, a través de esta experiencia, para que los visitantes conozcan al México que los nacionales vivimos día con día.



La sesión de esta semana del Club Rotario de León fue dedicada a realizar el recuento de lo que para estos chicos resultó la vivencia y así, uno a uno, los jóvenes narraron su paso por este País del que ahora ellos se han convertido en embajadores de paz.



La mayoría de ellos realizaron un video con aspectos de los viajes, la experiencia escolar que disfrutaron, las familias que los acogieron y los grupos de amigos que formaron y todos coincidieron en que se van enamorados de este País y su gente.

Lilianna



Zofia Bondarenko



Polonia



“Quiero agradecer al Rotario y a las tres familias que me trataron como una verdadera hija. Este viaje fue una experiencia de muchas ‘primeras veces’. Aquí me atreví a vivir muchas cosas que me hicieron muy feliz”.





Leonardo



Angioi



Italia



“Agradezco a las familias que me cuidaron y me trataron como un hijo. Me impresionó la Ruta Maya que me enseñó mucho de lo que es México. Estoy seguro de que voy a regresar”.





Carolina



Piricó



Italia



“México es un país muy hermoso. Me gustó mucho la Ruta Maya. Este año sin duda se convertirá en uno de los mejores recuerdos de mi vida. Me gusta mucho la comida de México, los tacos, las tortas, el pozole y de León, sus ‘bombas’. También me encantó haber tenido la oportunidad de estudiar en el Tec (donde obtuvo un promedio de 9. 7) y formar parte de su compañía de danza con la que fui a concursos regionales y nacionales. México me ha tratado como una hija”.

Manon



Houyet



Bélgica



“No me quise hacer una idea de México antes de venir para no llevarme una decepción. Lo único que sabía de este país era que comían tacos, usaban sombrero, cantaban con mariachi, la inseguridad y las drogas pero México inmediatamente me gustó mucho. Es un país hermoso y su gente es amable y buena y no están atrasados y abajo de un nopal, como se piensa”.





Regina Schrott



Hungría



“Estoy muy agradecida. Fui a lugares a donde nunca me imaginé que iba a ir. Ha sido una aventura increíble, que nunca voy a olvidar. Lo único que sabía de México era que comían tacos y usaban sombreros, no tenía mayor referencia porque está a miles de kilómetros de mi país, pero ahora veo que no tiene nada que ver, al contrario, es un país grande en el que hay de todo”.