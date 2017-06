Le responde México a Venezuela tras amago

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones de la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en contra del Gobierno mexicano y del titular de esa dependencia, Luis Videgaray.

"Las descalificaciones de la Canciller venezolana no son nuevas. Este tipo de reacciones demuestran que lo que dice México es importante, que nuestro País tiene un peso real en la región", indicó en una tarjeta informativa.



"México no responderá a calificativos y tampoco cambiará su postura ante la situación en Venezuela. La posición de México es firme, clara, y está basada en principios y en una preocupación genuina sobre la grave realidad en Venezuela".



La encargada de la política exterior de Venezuela amagó este miércoles con llevar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa a la cumbre de la OEA en Cancún.



La SRE sostuvo que México reconoce ante el mundo que tiene problemas en materia de pobreza, desigualdad, violencia y violaciones a los derechos humanos, ante lo cual, señaló, utiliza el escrutinio internacional como instrumento de cambio.



En el caso Iguala, indicó, existe un escrutinio permanente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"En contraste, Venezuela no ha recibido una visita de la CIDH desde 2004, año desde el cual se le han solicitado en diversas ocasiones", refirió.



La Cancillería señaló que el hecho de que los países tengan problemas no significa que deban eludir su responsabilidad internacional, ni abstenerse de participar de manera diplomática en la solución a los conflictos que se presentan en otras latitudes, particularmente cuando son extremadamente graves, como ocurre en Venezuela.



"Si México estuviera viviendo una situación igual de dolorosa y difícil como la de Venezuela, sería inexplicable para los mexicanos que la comunidad internacional se mantuviera indiferente", precisó.



"Por ello, México no va a ser indiferente y actuará siempre por la vía diplomática, con respeto a la soberanía y la libre autodeterminación".



La dependencia informó que durante la Asamblea de Cancún se reanudará la discusión sobre Venezuela iniciada esta semana en Washington, que terminó con dos propuestas que no lograron el número de votos necesarios para ser aprobadas.



Resaltó que para México, la resolución de la OEA sobre esa nación deberá señalar la preocupación ante la cancelación de elecciones, la falta de respeto a la Asamblea Nacional, la existencia de presos políticos, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, hecho que más que brindar una solución a los problemas, agregó, ha generado más polarización.



La Cancillería aseguró que México se pronuncia porque en esta resolución se haga un llamado al cese de la violencia y a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo, a través del diálogo.