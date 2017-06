Niega Alcalde comprar combustible robado; gobierno le responde

Mientras el Alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales, aseguró que tras la inspección de sus gasolineras Pemex y el SAT no encontraron combustible robado, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, refirió que la paraestatal halló combustible excedente.

En entrevista, el Edil afirmó que el 18 de abril pasado se realizó una inspección a sus estaciones de servicio, pero las autoridades no detectaron irregularidades.



Insistió en su versión de que Pemex le rescindió el contrato pero no clausuró sus establecimientos, además de que negó vender combustible robado.



Reiteró que quien haga señalamientos de venta de huachicol en esas gasolineras, deberá probarlo.



"El 18 de abril hubo un operativo en donde me registraron hasta debajo de la lengua y no encontraron ni producto de dudosa procedencia, los volumétricos despachando normalmente, las ondas electromagnéticas de los tanques en perfecto estado de funcionamiento", sostuvo.



"Pemex ha dicho que se rescinde el contrato, es un tema entre particulares, pero me lo tiene que demostrar, y tendré que tener mi defensa", declaró Pablo Morales.



El Presidente Municipal afirmó que se trata de un proceso de largo plazo y que desconoce cuánto tiempo demorará la resolución final y, en su caso, el litigio que emprenda.



No obstante, dijo, si bien hasta ahora hay un daño físico, moral y económico, en su contra y de su familia, en su momento definirá su acción legal.



Afirmó con un caso hipotético que anterior al alza de la presencia de huachicoleros vendía 800 litros y ahora solo vende 350 litros, debido al combustible que se comercializa en las calles.



En tanto, Diódoro Carrasco resaltó que sí hallaron combustible excedente, no facturado por Pemex, en las gasolineras auditadas.



Aunque no hizo una imputación directa al Presidente Municipal de Palmar de Bravo, insistió en que la estrategia era no sólo combatir el robo de combustible, sino la venta del hidrocarburo sustraído de manera ilegal.



"El SAT ya tomó una primera decisión, clausuró siete estaciones de servicio, porque de acuerdo al informe que salió el día de ayer por parte de Hacienda y del SAT, evidentemente estaban vendiendo más de lo que compraban", refirió.



"Ustedes saquen sus propias conclusiones", manifestó el titular de la SGG al concluir un acto oficial.



Diódoro Carrasco comentó que se trata de un asunto en el que la autoridad federal deberá resolver por la probable comisión de un delito patrimonial y fiscal.



Pablo Morales acudió a un encuentro entre autoridades de Protección Civil nacional y estatal con 117 Alcaldes de municipios localizados en zonas de riesgo.