Líderes mundiales cuestionan a Trump

El anuncio de Donald Trump de que retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París, el pacto global ratificado el año pasado para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero, conmocionó al mundo.

Sin embargo, también provocó la reacción inmediata de empresarios, líderes mundiales e incluso funcionarios locales de Estados Unidos que han reafirmado su compromiso con las metas para combatir el calentamiento global.

Varias capitales mundiales que forman parte de la red C40, que reúne a metrópolis comprometidas a luchar contra el cambio climático, incluso iluminaron de color verde edificios públicos y monumentos el jueves por la noche.

Líderes mundiales

La canciller alemana Angela Merkel declaró ayer que la decisión anunciada por Trump “no puede ni debe detener a todos los que nos sentimos obligados a proteger esta Tierra”.

Merkel, quien tiene un doctorado en física química, añadió: “A todos aquellos a los que les importa el futuro del planeta, les digo: ‘Continuemos juntos en este camino para ser exitosos en pro de la Madre Tierra’”.

El presidente francés Emmanuel Macron causó revuelo con una de las primeras respuestas al anuncio de Trump: en Twitter, publicó un video en el que indicaba que “Francia no abandonará la lucha” y, haciéndose eco del lema de campaña de Trump, declaró: “Hagamos al planeta grandioso de nuevo”.

China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, por arriba de Estados Unidos, destacó que mantendrá sus compromisos.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que el anuncio de Trump es una “gran decepción”, aunque destacó que países y empresas de todo el mundo ya han hecho avances de cara a las metas del Acuerdo de París.

Dentro de EU

Una treintena de alcaldes, tres gobernadores, más de 80 presidentes de universidades y más de 100 negocios en Estados Unidos anunciaron que presentarán un plan ante la ONU en el que ellos se comprometen a cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que fueron establecidos por el gobierno de Barack Obama cuando firmó el acuerdo.

El grupo negocia con las Naciones Unidas si su propuesta puede ser aceptada junto con la de las 194 otras naciones que componen el pacto.

“Haremos todo lo que Estados Unidos habría hecho si se hubiera mantenido el compromiso”, dijo Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, en una entrevista con The New York Times.

El ámbito empresarial

Un grupo de 25 empresas -entre ellas Apple, Facebook, Google y Microsoft- compraron durante mayo anuncios en The New York Times, The Wall Street Journal y The New York Post en los que dirigían una carta a Trump pidiendo que Estados Unidos se quedara dentro del acuerdo.

Esas mismas compañías reaccionaron con decepción y críticas al anuncio del jueves: por ejemplo, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró en una publicación en su cuenta que la empresa “sigue comprometida con que todos los nuevos centros de datos usen fuentes 100% renovables”.

Aunque la decisión de Trump fue celebrada por ciertas industrias, como la del carbón, algunas compañías del sector energético fueron críticas, como Shell.