Quieren al Campeón

La participación de Celaya en la Copa es una nueva oportunidad para cumplir los objetivos, Celaya buscará estar al cien para lograr buenos resultados en los dos torneos.



Rafael Murguía, delantero del equipo de Celaya, comentó que tener actividad de Copa, además de sumar minutos, ayuda en los anímico para buscar los objetivos planteados.



Destacó que no han tenido buenos resultados en los últimos torneos de Copa, y que con el nuevo técnico se podría llegar lejos.



“En las últimas Copas no nos ha ido bien, debemos ser aspirante a ese torneo, esperemos que llegue y acoplarnos para ser un gran equipo y de ahí partir, los equipos que aspiran y llegan a los primeros lugares, es parte de la unión de un grupo, lo vimos con Lobos, la unión se notaba dentro de la cancha, no es quien tenga mejor plantel si no el mejor comprometido”, comentó.



El artillero, dijo estar contento con la oportunidad de seguir en Celaya, hasta el momento él buscará sumar minutos para el siguiente torneo.



“Estamos en la primera semana de adaptación, hemos trabajando bien, conociendo al profe, su trabajo, es intenso como le gusta trabajar y de a poco acoplarnos, se vienen nuevas expectativas y creo que son mayores”, dijo continuó con sus metas en lo personal.



“Esto es prepararnos físicamente, estar al cien por ciento para aportar al grupos, en lo personal primero ganar un lugar, aprovecharlo y hacer las cosas bien, los que nos quedamos, estamos con esa sed de revancha por el torneo pasado no calificar, y con ilusión, nuevo entrenador, buenas ideas, esperemos hacer un gran grupo y de ahí partir, la institución se está fortaleciendo más y eso llegue a nosotros”, comentó.