ELECCIONES ESTE DOMINGO 4 DE JUNIO

Hoy domingo van a haber elecciones en varios estados de la República pero, sin duda, todos los ojos van a estar puestos en el Estado de México. Nunca había habido elecciones tan reñidas como las que se esperan hoy domingo en este Estado y nunca había sido tan inminente la derrota del Pri como ahora.

Por más de 80 años el Pri, ha dominado a este estado o más bien los caciques políticos. El grupo Atlacomulco es el que ha dominado el escenario político de la entidad más importante de la República en las últimas décadas. Este grupo impuso a Montiel, a Peña Nieto, al actual Eruviel Ávila y quiere seguir mangoneando al Estado con el actual candidato priísta Alfredo Del Mazo, pero ahora no la tienen tan fácil para ganar, a pesar de la enorme promoción y ayuda federal que se ha dado en esta campaña electoral y las numerosas dádivas, despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo con lo que pretenden comprar los votos, la candidata del partido Morena, Delfina Gómez, le lleva una ligera ventaja al candidato priísta.

Los candidatos del Prd, Juan Zepeda y del Pan, Josefina Vázquez Mota, se están peleando el tercer lugar. Aquí lo verdaderamente interesante, es ver si el Pri va a perder su bastión más importante, pero más que el Pri, es el grupo de interés de Atlacomulco. Este pequeño grupito es el que maneja este Estado desde hace más de 20 años. Usa descaradamente en su propio beneficio como caja chica (¿o grande?) los fondos públicos. Esto es insostenible. No deben, un grupito de particulares inmorales, repartirse entre ellos el dinero del Estado más rico de la República. Esto debe terminar. Con del Mazo se garantiza la continuidad de este saqueo de los fondos públicos por parte de este grupito caciquil. Si pierden el Estado, les va a doler más que si pierden la presidencia de la República. Se les van miles de millones de pesos, por eso andan muy activos en la compra del voto.

La pregunta obligada es: ¿Si gana Delfina, López Obrador va a hacer lo mismo que ellos? ¿El dinero nada más va a cambiar de un bolsillo al otro? La actividad política, que debiera ser la más noble de todas las tareas del ser humano, porque es el servicio a los demás, por desgracia, la han pervertido seres sin escrúpulos y la han convertido en la más ruin e indigna de todas las tareas, oficios y profesiones a los que se dedica la raza humana. El mal ejemplo del Estado de México, es precisamente de esa mafia que toma a este Estado como algo propio y donde los recursos públicos los usan para su beneficio personal. Peña Nieto es uno de los integrantes notables de este grupo Atlacomulco, al que es preciso erradicar. Si gana el Pri o pierde, realmente no es este partido el perdedor o ganador, sino ese grupito, que no quiere soltar tan enorme botín. La reprobación que tiene Peña Nieto, es otra razón por la que el Pri, está en desventaja. Yo creo que este grupo Atlacomulco no va a soltar tan fácil el Estado. Creo que tienen implementada toda una estrategia electoral de compra de votos y si eso les falla, entonces ya tienen lista la maquinaria del fraude electoral, sobre todo en las comunidades rurales. Van a luchar con todo para seguir conservando este feudo, con la finalidad de seguirlo explotando.

Edwuard Murrow dijo algo muy certero: “Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos”. Esta es la hora de que los mexiquenses se liberen de esta explotación y dejen de ser dóciles ovejitas. Toda la nación les estaríamos agradecidos por librarse de este grupo caciquil. Estaremos al pendiente de esta jornada electoral que esperemos sea histórica.

POSDATA UNO.- La semana pasada expresé que debemos promover los valores morales y a los hombres y mujeres que los representan. Como sociedad debemos estar agradecidos con estas personalidades y organizarles en vida un justo homenaje. En esta ocasión quiero proponer al Dr. Mariano González Pérez, quien se ha distinguido toda la vida por su altruismo y su dedicación a realizar labores para bien de la sociedad. Su excelente servicio como rotario, como ciudadano y activista en pro de los más desprotegidos es ampliamente conocido por todos. Numerosas veces lo entrevisté en mi programa de televisión para que hablara de sus prolíficas actividades humanistas que estaba realizando. Por todo ello y más es justo que le organicemos un justo homenaje.

POSDATA DOS.-En Irapuato como en Celaya y otras partes del Estado, los residentes de varias colonias se ven obligados a enrejar sus calles debido al clima de inseguridad y violencia que se vive. Nunca como ahora, se había vivido de esta forma. Los asaltos y robos no paran y las autoridades no hacen debidamente su tarea, por eso los colonos se ven obligados a auto defenderse y a enrejarse para vivir un poco más seguros.

Estas calles enrejadas dificultan la vialidad y no es del agrado de las autoridades de Desarrollo Urbano de los diferentes municipios, pero es inevitable dadas las circunstancias. Esperamos que esta situación cambie. Todos podemos hacer algo, empezando por nuestra familia inculcándoles valores morales.

