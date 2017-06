Leyendas rusas de amor

¡Saludos amorosos! Que trabajo nos cuesta entender el sentido de este tema: el amor. Y cómo tiene infinidad de interpretaciones. La autora nació en 1970 en Cherepovetz, Rusia. Aunque comenzó a escribir a temprana edad, no se considera una escritora de verdad, tal vez, según ella misma lo expresa, porque carece de fantasía o imaginación para escribir algo “suficientemente literario”, es decir, basado en la ficción. Su auténtica pasión siempre ha sido el mundo antiguo: sus fabulosas civilizaciones, sus personajes semilengendarios y sus escenarios exóticos, todo tan diferente a lo actual. Siguiendo esa llamada del corazón se convirtió en historiadora, docente, pedagoga y solo después, sorprendida por la falta de interés de los alumnos por la historia, comenzó a escribir. Leamos un poco: “Hace mucho tiempo vivía en la gran ciudad de Nóvgorod un músico llamado Sadkó. Huérfano de padre y madre, desde temprana edad se ganaba la vida tocando gusli y cantando en los banquetes que ofrecían los nobles y poderosos de Nóvgorod. Tenía una voz fuerte y expresiva, sabía extraer de su gusli unas melodías ya tristes que hacían llorar a los más feroces guerreros, ya alegres con cuyos acordes hasta los decrépitos ancianos bailaban cual jóvenes. Además, era muy joven muy apuesto, no le faltaban invitaciones a las fiestas de los ricos. No tenía nada propio salvo su gusli, pero jamás pensaba en el futuro y se sentía contento con lo que ganaba con su voz y sus manos. Jamás pensaba en el futuro hasta que un día, en un lujoso banquete que duró de la noche a la mañana, vio a Liubava, una joven camarera que atendía las mesas. Aunque su vestido era muy modesto y no llevaba joyas, opacaba con su fresca belleza a todas las nobles señoras y doncellas, y provocaba miradas llenas de lujuria de algunos hombres. Sin embargo, se comportaba con tanta modestia que hasta el más borracho de los huéspedes no se atrevía a molestarla como a otras sirvientas, ni mucho menos, hacerle alguna propuesta indecente. Mientras cantaba y rasgaba las cuerdas de su gusli, Sadkó no dejaba de observar a la muchacha; le pareció que ella también buscaba su mirada y, cada vez que sus ojos se encontraban con los del músico, sus tiernas mejillas se ruborizaban como el cielo al amanecer. Cuando la fiesta terminó, Sadkó le ofreció a Liubava acompañarla hasta su casa; ella aceptó de buena gana. Desde entonces se veían con frecuencia. La muchacha le contó que era huérfana de padre y madre, vivía con unos parientes lejanos y desde pequeña estaba acostumbrada a trabajar duro en casas ajenas. A pesar de que aquella vida ofrecía a una jovencita inexperta muchas tentaciones peligrosas, Liubava se mantenía virtuosa y ni siquiera admitía la idea de entregar su inocencia por un puñado de oro, tal como lo hacían algunas otras muchachas de su condición. Sin embargo, su belleza e inocencia atraían la atención, por lo que numerosos jóvenes de familias nobles y ricas le proponían matrimonio haciendo caso omiso a su pobreza y origen humilde. Pero Liubava no quería casarse sin amor y esperaba pacientemente que aquel sentimiento maravilloso entrara por fin a su vida. Sadkó la entendía muy bien pues en su vida también había algunas damas poco recatadas que, a espalda de sus esposos, invitaban al joven y apuesto músico a tocar en sus reuniones privadas y se ofrecían sin pudor ni recato, pero ninguna de ellas logró despertar en su corazón la misma pasión y ternura que la inocente Liubava”. ¿Qué pasará entre Sadkó y Liubava? Nos leeremos en la próxima. Y ahora les dejo el pilón filosófico: «Amor no es quien enciende la flama en el corazón, sino la pareja que mutuamente la mantiene viva.»

Título: Leyendas rusas de amor



Autor: Anastassia Espinel Souares



Editorial: Panamericana



Precio: $150.00



Capturista: Aidee Altamirano