SALIDA DE EU DEL ACUERDO CLIMÁTICO

En esta ocasión, hago referencia citas de MSN y del periódico el Financiero. Trump, cumplió una más de sus promesas de campaña, pues después de meses de mantener este tema en suspenso, EU se retirará del acuerdo de París sobre el cambio climático, considerado por la mayoría, como el logro ambiental, más importante de toda la historia, por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. Dicho tratado, fue aprobado por 195 países en diciembre de 2015, cosa insólita hasta ese momento y que fue aprobado el plan, entre otros países por Estados Unidos a través de Obama, quien en su momento fue defensor del cambio climático y lo sigue siendo aún después de entregada la presidencia de ese país. Barak Obama mencionó que el mundo entero se unió en París, para situarlo en el camino de las bajas emisiones de carbono y proteger así al planeta que dejamos a nuestros hijos. Argumentó Donald Trump, que fue elegido para defender los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos y no los de París, por lo que tomó la decisión antes anotada. Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a renegociar el tratado, en términos más justos para los EU. Tanto Alemania, Francia e Italia afirmaron como respuesta, el tratado no es renegociable, por lo que aún sin los Estados Unidos, seguirán adelante con el plan trazado. China, Rusia y la India, respaldaron el tratado y continúan adentro del mismo. China y EU producen en conjunto el 40% de las emisiones, siendo ambos de los países más contaminantes. El mismo papa Francisco, mencionó estar en contra de la decisión tomada por Estados Unidos y la ONU por su parte la calificó como una gran decepción dicha decisión. Trump sólo tomó en cuenta, consideraciones de tipo económico, sin tomar en cuenta las repercusiones en el futuro, pues mencionó que EU perdería 2.7 millones de empleos en un futuro y millones de dólares en pagos relacionados con dicho tratado. La condena ha sido mundial y las únicas voces de apoyo han surgido de los republicanos. Sin embargo, son de anotarse las múltiples contradicciones de Trump en diversos asuntos, de las que podemos destacar algunas de ellas. Afirmó en 1980 que no tenía intenciones de elegirse como Presidente de los EU y en 2008 se declaró ferviente admirador de Hillary Clinton, afirmando en 2013 que ella estaba haciendo un excelente trabajo como Secretaria de Estado. Sin embargo, en 2015 la calificó como pésima en su puesto. Con relación a Obama, cuestionó su nacionalidad en su campaña, a pesar de que en 2009 lo había apoyado, calificando su trabajo como Presidente, de excelente, mencionando en forma posterior como el peor presidente que había tenido Estados Unidos. En 2009 calificó como excelente el trabajo de George W. Bush, descalificándolo cuando fue criticado por el mismo. En 2016 calificó a la OTAN como algo bueno y 6 días después calificó a dicha organización como obsoleta, cambiando de opinión. En campaña política, afirmó que conocía más que los generales respecto al estado Islámico y que él tenía la solución en el combate del terrorismo en referencia especial al Islamismo. Posteriormente siendo ya Presidente, cambió de opinión y reconoció que los generales de ese país sabían bastante de la materia. En 2008 afirmó que él, era un ambientalista y en campaña afirmó que el calentamiento global era una total mentira, calificándolo como un cuento chino, inventado para hacer menos competitivo a los Estados Unidos como país. Considero que, a pesar de sus múltiples contradicciones, en esta ocasión respecto al abandono del acuerdo de París, no cambiará de opinión, pues ha hecho declaraciones contundentes al respecto, de acuerdo a su conferencia que tuvo en la casa blanca, con respecto a este tema y no cabe duda que en ahora sí está firme al respecto. En su reciente viaje internacional, rompiendo todo protocolo, empujó al primer ministro de Montenegro y no cabe duda, que ahora está empujando a todo el mundo por esta decisión tomada.