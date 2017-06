Reemplaza a ex novio en fotos ¡por Zac Efron!

Si tienes muchas fotos con alguna ex pareja y quieres presumirlas en tus redes, cambiar su cara por alguien famoso que te guste puede ser la solución.



Baylee Woordward, de 19 años, consiguió un trabajo en un yate y se hizo novia de su jefe, por lo que todas las fotos de sus viajes salía con él.



Para su mala suerte la relación llegó a su fin y, con ella, también su trabajo, pero Baylee no quería que las imágenes se desperdiciaran, así que cambió la cara de su ex por la de Zac Efron.



Baylee aseguró que no quería que la gente lo tomara como un acto infantil o de venganza, pues ella sólo encontró la manera de poder subir sus fotos a sus redes.



Tras compartir las imágenes en Facebook, recibió miles de me gusta y comentarios positivos acerca de su idea original para poder mantener fotos de sus viajes.



Ahora Baylee ya consiguió trabajo en otro yate y dijo que espera encontrar un compañero de aventuras.