Ninel Conde confesó que ha sido golpeada en casa

Al igual que Frida Sofía, la cantante Ninel Conde abrió su corazón y aseguró que ella como otras mujeres ha sufrido violencia física y psicológica.

En entrevista con la revista Soy Grupero comentó:

“Soy una mujer que ríe, llora, engañan, roban y que incluso han golpeado”.

Ninel Conde confirmó que celebrará el próximo Día del Padre con sus hijos, pues ella festeja tanto el día de la mamá como el del papá con ellos.

“SOY UNA MAMÁ MUY PADRE, LA VERDAD SÍ, Y ME TIENEN QUE FESTEJAR MIS HIJOS. YO ME PREPARO, ME HAGO MIS REGALITOS, ESTOY PREPARANDO UN VIAJECITO CON MIS HIJOS EN VERANO, MUY ESPECIAL, MUY BONITO; ME GUSTA DARME MI TIEMPO CON ELLOS”.

Confesó que por la parte de ser mamá es muy protectora, cuidadosa, dedicada, y de papá “pues proveedora, no hay más. Trato que mis hijos sean ordenados y que siempre tengan objetivos en su vida y sean disciplinados, bueno, en el caso de Sofía”.