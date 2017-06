Tienen razón, apreciables lectores, el “arresto domiciliario familiar”, no es una figura contemplada en alguno de los múltiples textos, reformas, adiciones, modificaciones, interpretaciones, etc., que el Poder Legislativo o, en su caso, el Poder Judicial, hayan realizado respecto de Ley Penal, Federal o Estatal. No, para nada.

El “arresto domiciliario familiar”, nada tiene que ver con códigos penales o procesales penales, ya que estos catálogos normativos están claramente dirigidos a garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, de algún testigo o de que pueda ser obstaculizado procedimiento alguno.

De hecho, el enfoque que comparto con ustedes es el de que, la inseguridad ha llegado a tal extremo, que los habitantes que tienen un modo honesto de vivir, diferente a los que se dedican al robo, asalto, secuestro, homicidio, producción, distribución y/o comercialización de sustancias prohibidas legal, social y moralmente, se ven precisados a encerrarse en sus domicilios convirtiéndose ellos en los prisioneros y, quienes deberían purgar las penas, son los dueños, amos y señores de todos los entornos sociales.

La autoridad, de facto, ya ha demostrado que es impotente para cumplir con el mandato constitucional que protestaron cumplir o, de estar coludida, simplemente montan teatros y verborreas justificativas para no acatarlo.

Ya en el ejercicio del poder, la inmensa mayoría quiere mandar con “sus” dictados, menos los de la constitución; quieren que sus “órdenes” se acaten; “exigen” que sus peroratas sean creídas por el inculto, impensante e ignorante pueblo y, esperan que el texto constitucional sea solo aplicable para el iluso pueblo mediocre.

Claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero del capítulo de “los derechos humanos y sus garantías”, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,,, debiendo favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Así, el mismísimo artículo primero dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Y viene la libertad de tránsito que, según su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Bajo tal precepto elemental, ¿cómo es posible que un acuerdo de autoridad se erija por encima de la propia Constitución y violente el derecho al libre tránsito de las personas? Es muy distinto esto a un condominio o copropiedad.

Además, al autorizar el cierre de una o algunas calles, también se violenta el artículo 16 de la citada Carta Magna que establece, puntualmente, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones… y al no permitírsele a alguien el paso y, peor, con la anuencia de alguna autoridad, se están violentando los derechos constitucionales del afectado.

Creo que más se conservaría la seguridad y paz familiar y social, si la autoridad, en cumplimiento con sus obligaciones constitucionales apoya, de manera irrestricta los artículos relativos al derecho a poseer armas en el domicilio, para la seguridad y legítima defensa, con las restricciones de la Ley Federal respectiva, que estipula el artículo 10.

En su artículo 21, precisa que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva y, en congruencia con esto, también está lo establecido por los incisos g) y h), de la fracción III del artículo 115 de la Norma Suprema ya citada.

Por lo tanto, como señalé al principio, la autoridad, de facto, ya ha demostrado su impotencia para acatar los mandatos constitucionales o bien, de estar coludida, simplemente no lo hace, incumpliendo así, por omisión, el mandato constitucional que ante la población protestaron cumplir y hacer cumplir, lo mismo que las leyes que de ella emanen.

Lo prometieron con voz alta, clara y audible, sin lugar a malinterpretación alguna y, de entre los aspectos que incluye la protesta realizada, están los de la seguridad y garantías individuales y sociales.

De tal modo, ¿quedará la población a su suerte y sin autoridad que le brinde con eficiencia y eficacia las más elementales garantías de paz y libertad; de libre tránsito y defensa propia o de la familia.

Luego entonces, deberemos adjudicarnos la seguridad que nos debiera proveer la federación, el estado o el municipio ya que, como señalé, al actuar la autoridad consintiendo en que se cierren o enrejen las calles, está dando pie a que se impida el ejercicio de nuestros derechos constitucionales de libre tránsito y, por omisión de la propia autoridad al cumplimiento constitucional, está participando con la omisión del cumplimiento de su deber, en la consumación de lo tipificado en el artículo 230 del Código Penal para el Estado de Guanajuato.

De hecho, sólo llamo a una reflexión de la autoridad para que analice lo estipulado por el citado artículo 230 del Código Penal del Estado de Guanajuato y ya sabrá la propia autoridad qué hacer.

Ojalá que sea realmente la autoridad la que actúe contra la delincuencia y no los particulares.

Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.

Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.