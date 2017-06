DEL RINCON TROVERO

Hace poco menos de tres semanas, cuando todavía estaba en nuestra ciudad de Mérida el grupo “Oaxaca, Arte, Fiesta y Tradición” en el Parque de la Paz, tuve oportunidad de conocer a una jovencita yucateca llamada Lilia Ivonne Fuentes Godoy, la que es una ajedrecista excepcional. ¿Pero cómo es que el autor de esta crónica haya conocido a la ajedrecista Lilia Ivonne? Bueno, las cosas sucedieron de la siguiente manera:

Al estar Alberto Vázquez (comandante del antes citado grupo) aquí en Mérida me gusta invitarlo a la radio y el viene gustoso a la emisora que tiene aquí en Mérida el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Y así fue que el lunes 15 de mayo llegó Alberto Vázquez al programa acompañado de la cantante oaxaqueña Diana Velasco (además de ser una excelente cantante, es la administradora general del grupo) y del promotor cultural Ramón Ariosto Aké, y los acompañaba una jovencita de sonrisa muy jovial a la que yo no conocía. De pronto, me la presentó Alberto Vázquez diciéndome: “Esta jovencita se llama Lilia Ivonne Fuentes Godoy, es una gran ajedrecista, y es hija de padre yucateco y madre oaxaqueña, y acabo de conocerla y quise traerla a la radio para que también usted conozca a esta niña que tiene, además de su belleza y su gracia, la categoría de ajedrecista internacional”. Naturalmente, mi desconocimiento respecto del ajedrez (ni siquiera llegué a saber mover las piezas, aunque alguna vez lo intenté) es prácticamente total, y lo único que he sabido respecto del juego-ciencia es que aquí en Mérida nació un gran maestro a nivel mundial llamado Carlos Torre Repetto (1904-1978)..

Fue un gusto muy grande tener a Lilia Ivonne en la radio y las cosas que nos contaba a los que estábamos en la cabina y a los radioescuchas de la emisora “La viajera en el tiempo”. Yo las escuchaba como si fuera una agradable fantasía no posible para una jovencita de su edad. Con una sencillez extraordinaria Lilia Ivonne se refería a ciudades de nuestro país y ciudades de numerosos países donde ha jugado logrando una gran cantidad de medallas de oro, plata y bronce. Me parecía asombroso oírle hablar de competencias donde ella ha jugado, en ciudades de países como Colombia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Perú, Grecia, Turquía y Rusia, y naturalmente en muchas ciudades de nuestro país donde también ha impartido conferencias. Ella, que comenzó a jugar ajedrez a los cuatro años de edad enseñada por un hermano, fue campeona nacional olímpica a los ocho años, y a los16 años fue la primera mexicana ganadora en unos juegos panamericanos Sub-18. Actualmente tiene la categoría (en esto del ajedrez las cosas a nivel nacional e internacional se llevan a cabo con mucha seriedad y con controles muy precisos) de Maestra Internacional de Ajedrez, y es la más joven con esa categoría de todo México. Actualmente se prepara para llegar a la categoría suprema de Gran Maestra y para ello tendrá cuatro competencias de muy alto nivel en días de los próximos meses de junio y de julio en ciudades de Colombia y de España. En estos sus pocos y muy ricos años como ajedrecista ha logrado tener un total de 23 medallas (diez de oro, ocho de plata y 5 de bronce), pero lo que más la estimula es el cariño y el apoyo que le brinda su familia. Al terminar el programa de radio sucedieron dos cosas muy interesantes: La primera fue que Lilia me diera una colección de documentos, a manera de currículum, donde están muy bien detallados sus grandes logros, y que ahí mismo, en la puerta de la cabina de la radiodifusora se pusieran de acuerdo ella y Alberto Vázquez para que esa misma noche, como una variante de los espectáculos cotidianos de la feria oaxaqueña, se pusieran un par de mesas con cuatro tableros de ajedrez y se invitara a igual número de personas ajedrecistas asistentes como público a jugar simultáneamente contra Lilia Ivonne, la que horas después no tuvo problema para vencer a sus cuatro contendientes en menos de 30 minutos.