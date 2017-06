Matan a ex regidor priista de Pénjamo

El ex regidor priista Armando Mendoza Duarte, fue asesinados ayer en un estacionamiento.



Estaba junto con un ex comandante de la Policía y con el dueño del estacionamiento, quienes resultaron heridos en el ataque.



El suceso ocurrió ayer a las 7:50 de la tarde en el cruce de las calles Remedios y Prolongación Niños Héroes, en plena zona centro de Pénjamo.



Ocurrió a cuadra y media de dos escuelas y a un costado del tianguis, a unos metros de donde en el mes de noviembre asesinaron a un hombre.



Trascendió que en el sitio se ubican unas cámaras del Programa Escudo.



Tras el ataque ayer, murió en el lugar Armando Mendoza Duarte, de 65 años, quien fue regidor priista durante la administración municipal 1998-2000.



En tanto quedaron heridos y fueron trasladados al Hospital General en dos ambulancias de Cruz Roja: Gilberto Canchola García, alías “El Jilote”, de aproximadamente 70 años y Jorge Herrera Reyes, alias “El Coy”, de aproximadamente 55 años, quien fue comandante de Policía Municipal de Pénjamo, durante la administración 2006-2009, estando al frente de la alcaldía, Erandi Bermúdez, hoy diputado federal.



Media hora después, se confirmó la muerte del ex comandante, tras presentar un balazo en el tórax y aparentemente otro en la pierna izquierda.



Sobre el ataque, se sabe que las tres víctimas platicaban al interior de un estacionamiento, ubicado a un lado de una forrajera.



De repente, un grupo de entre cuatro y cinco hombres armados ingresaron, y estando frente a ellos, abrieron fuego.



Después los agresores salieron y corrieron para hacia un callejón hasta llegar al predio en donde es la base de salida de los camiones que van a la comunidad La Herradura.



Dicen testigos, que ahí abordaron una camioneta en donde lograron escapar. Del vehículo hasta el momento no hay más características. En el recorrido corriendo por el callejón, entre un lote baldío, dejaron una gorra y una camisa.



Luego del ataque, al lugar, tras llegar el reporte al operador del 911, se trasladaron paramédicos de Cruz Roja en dos ambulancias.



Ingresaron y al revisar los signos vitales del ex regidor, notaron que ya estaba sin vida, en tanto Gilberto y el ex comandante, tras recibir los primeros auxilios, eran trasladados al Hospital General, en donde el ex comandante “El Coy”, falleció. Gilberto es reportado estable.



Al lugar del ataque llegaron peritos y Agentes de Investigación Criminal (AIC).