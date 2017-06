Condena contrato por las luminarias

El presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social, Enrique Dorantes Díaz, manifestó que no es ético que Juan Antonio Guzmán Acosta haya celebrado un contrato con la Dirección de Obra Pública Municipal para asesorar sobre la compra-venta de luminarias tipo LED.



Lo anterior, dijo, porque el empresario es consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento leonés.



“Simplemente no es lo adecuado. De mi parte puedo decirle que no hay un conflicto legal en el fondo, pero sí considero que es un asunto de ética y que lo recomendable es, como consejero ciudadano, no tomar contratos de las autoridades como sucedió en este caso”, aseveró.



Dorantes sostuvo estar en desacuerdo con este tipo de acciones y dijo que no volverán a suceder.



Asimismo, hizo hincapié en que el Consejo Ciudadano como coadyuvante de la Contraloría estará pendiente en vigilar que no se estén dando este tipo de situaciones más adelante.



“Creo que no vuelve a suceder esto, nosotros desde luego no somos autoridad, somos coadyuvantes de la Contraloría Municipal, pero no somos autoridad”, expresó.



Añadió que analizar si el contrato está justificado es otro tema, pues dijo no ver algún inconveniente en que el Municipio pueda tener asesores como fue en este caso para el asunto del alumbrado público.



“No debemos irnos más allá de la frontera que tenemos como consejeros ciudadanos, no podemos actuar como empresarios sin considerar que estamos colaborando con la autoridad, pues se puede pensar que se está aprovechando del puesto para lograr un contrato de esa naturaleza”.



Finalmente el Presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social admitió que es más positiva la participación del consejero Guzmán y afirmó que esto más bien podría afectar a las autoridades.



El Municipio celebró un contrato con la empresa Auren Bajío, la cual está a cargo de Juan Antonio Guzmán Acosta desde e 2014.



Dicha compañía obtuvo un contrato de Obra Pública por un millón 482 mil 919 pesos por asesorar el proyecto de modernización del sistema de alumbrado público.