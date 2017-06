Éctor Jaime y estudiantes apoyan a comunidad

Más de 40 familias de la comunidad Barbosa y Sauco recibieron ayer cobijas y despensas.

La Casa de Enlace Ciudadano del diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito III, Éctor Jaime Ramírez Barba, y estudiantes de la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes (EPCA) acompañados por su rectora, María Esther Santos de Anda entregaron los apoyos.

“La mayoría de la gente de estas comunidades necesita que la apoyen, aquí no hay de qué vivir... si no llueve no comemos, por eso agradecemos las despensas y las cobijas que nos traen”, agradeció el delegado de Comunidad Barbosa, Francisco Mora Cervantes.

Las familias están integradas por casi 300 personas, algunas de ellas, se van a Texas, Dallas y Houston a trabajar en obras de construcción para ‘levantar’ sus viviendas y mantener a sus parientes.

“Nos da gusto aportar un poco de despensas porque esta gente lucha (para sobrevivir). Ellos siempre han vivido en estas comunidades y se van a Estados Unidos hasta por 7 años que logran con un pase ilegal que les cuesta 5 mil dólares, dinero que consiguen por necesidad; las muchachas trabajan como asistentes domesticas”, dijo el diputado Ramírez Barba.

El delegado añadió que algunas batallas de migrantes no se ganan... hace unos días recibieron a un vecino en la comunidad, quien falleció de un infarto mientras laboraba en Estados Unidos, “pero tardamos un mes en traerlo porque no teníamos dinero”.

La gente aprovechó la visita del doctor Éctor Jaime para solicitarle una casa de salud y un médico, petición que gestionará el diputado con el Municipio de León o la Secretaria de Salud de Guanajuato.

“Gestionaremos un cuarto pequeño, la comunidad tiene una persona encargada en repartir el medicamento”, prometió el funcionario.