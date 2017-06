Los indecisos mexicanos

El indeciso es quien no toma decisión, la posterga, la deja a otros o al destino. En nuestra vida política, en los procesos electorales, los indecisos son quienes antes de la elección no han decidido su voto y lo guardan para el final o incluso, tomando decisión, no la dan a conocer a quienes encuestamos. Además del “voto nulo” que ha crecido en los procesos electorales al anular el voto votando por más de una opción como protesta contra el sistema político, el voto de los indecisos es clave en la “modelación” de un proceso electoral para pronosticar resultados.



En el mundo occidental, los candidatos “anti sistemas” ganan elecciones y proponen radicalismos para así capturar al votante; en tanto, las marcas-partido, el logotipo, son cada vez más rechazados por la sociedad. Los electores “independientes” son la tercera parte de los votantes mexicanos y son ellos quienes no están arraigados con algún partido y son ellos los que forman el grupo de los “indecisos”, los que decidirán este domingo la elección del Estado de México.



La preferencia por un partido es la suma del “voto duro”, lo que aporta el candidato(a), más lo que aportan las alianzas con otros partidos (que nunca es simple suma aritmética de sus votos) más los indecisos que sean convencidos en la campaña electoral. Pero lo interesante del análisis para intentar pronosticar quién ganará en las elecciones, no está ahí, en el “voto duro” de los partidos, en aquel que incondicionalmente se obsequia a tricolores, a azules o a amarillos; está en lo que decidan los indecisos. Entonces, ¿a dónde va el voto de los indecisos?



Bien. Charlando esta semana en León con el Dr. Delfino Vargas, asesor de Universidad Meridiano, doctor en estadística, investigador de la UNAM en temas de medición social y uno de los mejores estadísticos de México, es quien ha probado que es posible medir el perfil de los indecisos para poder evaluar su “propensión” a votar por tal o cual partido. La estrategia es identificar el perfil político del indeciso ubicándolo en la posición de izquierda, centro o derecha. En Europa y los Estados Unidos esta técnica permite a través de cuestionarios, ubicar nuestras tendencias políticas al preguntarnos sobre temas álgidos como: pobreza, mercado, religión, preferencias sexuales, medio ambiente, etc. y con las respuestas ubicarnos como liberales, de centro o conservadores.



El porcentaje de mexicanos indecisos es alto. Define su voto en los últimos días previos a la elección. Estadísticamente tres meses antes de la jornada electoral, este margen de indecisos se mueve del 20 al 25% y esto se debe a que cada vez nos convencen menos los politiquillos y “no sabemos por quién votar”, pues todos son “igualmente malos”. Sin embargo, al acercarse las elecciones, escuchar a nuestros círculos cercanos, conocer las propuestas, saber quiénes son los candidatos, sufrir la publicidad de que somos objeto, el indeciso se decide y vota (o anula el voto).



La mitad de los “indecisos” en México son preponderantemente liberales, “antisistema” y tienen propensión a votar por partidos liberales como el PRI, PRD y Morena. Esa mitad son jóvenes trabajadores profesionistas, con escolaridad promedio de bachillerato-licenciatura y son sensibles a las propuestas, a temas de medio ambiente, a generación de empleos, prefieren a candidato(a)s directos y sencillos, gustan de perfiles ciudadanos y no políticos; están ubicados más en zonas de clases medias y prefieren estar en contacto con tecnología digital. Una cuarta parte está en las zonas de mayor pobreza y son sensibles a programas sociales emergentes cuando se acerca la elección y la otra cuarta parte de los indecisos está dispersa en segmentos de adultos mayores de 50 años.



Salir a votar afecta cada vez más al PRI. La sociedad consciente y con conciencia cívica, vota sistemáticamente. Cuatro estados tienen elecciones mañana y la del Estado de México es la más crítica, pues la decidirán los indecisos y si se comprueba por primera vez la hipótesis sobre el votante “antisistema”, la próxima Gobernadora mexiquense, será, para mal o para bien, la candidata de MORENA, gracias precisamente, a los “indecisos”.

José Luis Palacios es Director de la Universidad



Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx