La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato realiza los procesos de fiscalización de los organismos públicos y presenta sus informes de resultados al Congreso del Estado, donde son estudiados y dictaminados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización primero y luego por el Pleno del Legislativo.



En nuestra LXIII legislatura, con fecha de corte al 25 de mayo, se han aprobado 402 dictámenes, surgiendo dos mil 607 procedimientos de responsabilidad administrativa que ejecutan las Contralorías internas o la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 719 procedimientos de responsabilidad civil esperando una cuantía de recuperación de 159 millones de pesos y que ejecutan los representantes legales de los entes auditados ante los juzgados civiles y; 138 procedimientos de responsabilidad penal donde la propia Auditoría Superior interpone las denuncias ante la Fiscalía Especializada en delitos contra el servicio público.



La auditoría gubernamental comprende la fiscalización de ingresos, gastos, inversiones, programas, organizaciones y sistemas; en los rubros financieros, administrativa operacional, legalidad y específica, donde se contempla la Obra Pública y es aquí donde hemos puesto “manos, a la obra” para verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra.



Hemos advertido constantemente en las auditorías diversas irregularidades como pagos en exceso; obras pagadas y no ejecutadas y obras ejecutadas con conceptos fuera de catálogo no justificados, entre otros hallazgos. En muchos de estos casos, previo al cierre de la auditoría, dado que existen etapas como el “Pliego de Observaciones” y “Recomendaciones”, los implicados en las irregularidades deciden resarcir el daño antes de que sea considerada como una observación en el informe de resultados final. En este mismo periodo se han resarcido -recuperado- 48 millones de pesos en esta Legislatura; es decir, casi un tercio de lo que apareció en los informes finales.



Debo enfatizar que la Ley de Fiscalización de nuestro estado contempla las auditorías solo con muestras del total de la obra. Este muestreo es ahora como mínimo del 30%. Debemos ahora reflexionar si una persona o empresa dedicada a ejecutar obra, en un solo proceso de auditoría, cuyo alcance fue del 30%, se encontrara que en tres ocasiones reintegró -resarció- el recurso que le fue pagado de manera indebida. ¿Qué hallazgos pudiesen surgir si se examinara la totalidad de las obras adjudicadas a dicho contratista? ¿Los pagos indebidos fueron por errores involuntarios o de cálculo? ¿Constituye una forma de operar en la que indebidamente se hacen de ganancias ilícitas ante conceptos que no fueron ejecutados o, en su caso, se ejecutaron con calidad menor a la pactada?



Ante tales interrogantes, los legisladores del PAN propusimos el pasado jueves una iniciativa de Ley para que en caso de encontrar un evento centinela -más de tres ocasiones la misma inconsistencia, con independencia que hubieran reintegrado el recurso-, se considere en el siguiente Programa General de Fiscalización, haya una revisión a la totalidad de obras que hayan sido adjudicadas a la contratista en todos los entes públicos donde haya participado.



“Manos, a la obra” significará que habrá una investigación excepcional por reiteración de conductas cuando, en un proceso de auditoría o revisión de obra pública, se advierta que la persona o licitador al que se contrató la obra o los servicios relacionados con la misma, incurrieron en más de tres observaciones relativas a pagos no procedentes, con independencia de haber reintegrado las cantidades pagadas conforme a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, obligando a la Auditoría Superior, conforme al artículo 43 Bis propuesto, a realizar una auditoría a todos los contratos adjudicados a dicha persona o licitador.



Esta iniciativa es un caso resultante de la investigación para legislar, de la investigación a la acción, de la política basada en evidencias.