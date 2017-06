Usa Diego helicóptero para precampaña; asegura fue a evento oficial

El martes 30 de mayo, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, uno de los aspirantes del PAN a gobernador del Estado, llegó a Yuriria en un helicóptero de los guanajuatenses, para participar en una reunión de panistas.



Por la mañana del mismo día, Diego Sinhué agendó dos eventos de la Secretaría en Yuriria pero no llegó. Envió como representante al subsecretario Antonio Acosta, ex alcalde de Santa Cruz de Juventino Rosas y ex diputado local.



El funcionario estatal llegó a las 6:30 de la tarde en el helicóptero que aterrizó en la Unidad Deportiva de la ciudad.



Sus encuentros con panistas concluyeron casi a las 9 de la noche. Diego se retiró en una camioneta blanca de Gobierno Estatal con placas GTZ 8981.



Diego Sinhué dijo a am que usó el helicóptero oficial porque se trataba de eventos de la Secretaría de Desarrollo Social. Negó que se reuniera con panistas.

Defienden uso por 'evento oficial'



El departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano negó el uso de la aeronave para una reunión partidista.



En una misiva firmada por Alfredo García Ledesma, titular de comunicación de la dependencia estatal, se asegura que Diego Sinhué participó en Yuriria como invitado por la Unión de Comerciantes Fijos y Semifijos de ese municipio, llamada "Fray Diego de Chávez".



"Quienes pidieron les expusiera los programas que implementa la Secretaría de Desarrollo Social y Humano", indica la misiva.



El único tema tratado por el Secretario de Desarrollo Social, señala el texto de comunicación social, fue la estrategia "Impulso Social".



La dependencia señala que la llegada de Diego Sinhué en helicóptero a Yuriria obedeció a que fue parte de la comitiva del Gobernador Miguel Márquez a una gira oficial de trabajo en Cortazar.



"Por lo cual le fue imposible estar presente en el primer evento en Yuriria, municipio en el que participó en tareas oficiales como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano", finaliza la carta.