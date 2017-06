Cardenal de México presenta su renuncia ante el Papa

El cardenal Norberto Rivera Carrera presentó su renuncia como arzobispo primado de México al papa Francisco, confirmó a EL UNIVERSAL Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México.



A días de cumplir 75 años, el prelado renunció a su cargo como lo establece el derecho canónico, el cual señala que al llegar a esta edad los sacerdotes, obispos y quien detente un cargo eclesiástico deberán presentar su renuncia ante el obispo de Roma.



Valdemar Romero señaló que Jorge Mario Bergoglio tiene la renuncia del cardenal, pero hay que esperar a que sea nombrado su relevo, lo cual puede durar meses o incluso años.



"El señor cardenal ya presentó su renuncia al Papa, ya la tiene en su escritorio, es cuestión de que el santo padre vea cuándo acepta, si lo deja más tiempo; el cardenal se encuentra muy bien de salud. Ya lo decidirá el santo padre, no hay que olvidar que algunos los deja unos meses, medio año, un año, tres años, hasta cuatro años como dejó al cardenal Juan Sandoval Iñiguez", explicó.



Minutos después de dar a conocer esta información, la Arquidiócesis de México señaló que no había la certeza de que el cardenal Rivera hubiera presentado su renuncia durante el viaje a Roma que realizó esta semana.



Comentó que el arzobispo primado de México viajó a Roma para trabajar en las comisiones de las que forma parte y este sábado regresará al país.



Norberto Rivera Carrera nació el 6 de junio de 1942, por lo que este miércoles cumplirá 75 años.



El 13 de junio de 1995, el entonces papa Juan Pablo II designó a Rivera Carrera, quien se desempeñaba como obispo de Tehuacán, Puebla, como el nuevo arzobispo primado de México en relevo de Ernesto Corripio Ahumada.



Presentan denuncia. Alberto Athié y José Barba Martín, ex sacerdotes, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México.



Athié comentó que en diciembre del 2016 durante una conferencia de prensa, Rivera Carrera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados por casos de abuso sexual contra menores; sin embargo, el ex sacerdote aseguró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con ninguna información sobre éste tema, por lo que esperan que se aplique la ley en estos casos.