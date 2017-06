Ligan a plagiarios con caso del ‘Jefe’

La banda de secuestradores desarticulada el jueves en San Miguel de Allende estaría vinculada con los casos de Diego Fernández de Cevallos y de la ex nuera del ex presidente Vicente Fox, Mónica Jurado Maycotte.



En una acción coordinada, se logró liberar a una mujer que cuenta con las nacionalidades estadounidense y francesa y que estuvo cautiva durante 78 días.



Fuentes del gabinete de seguridad federal informaron que derivado de investigaciones que realizan desde hace tres años, por la forma de operar, existe una presunta vinculación entre el asunto de la mujer liberada con los dos casos referidos y al menos otros siete más.



Como resultado de las acciones donde se liberó a la mujer extranjera sin pagar rescate, fue capturada una persona presuntamente integrante de esa banda que opera en la zona centro de la República, en estados como Puebla, Hidalgo y Estado de México, pero principalmente en Guanajuato.



En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato informó que hay varias personas en calidad de presentadas y la dependencia ha solicitado órdenes de aprehensión conrta otras más.



Las autoridades destacaron que esta es la primera ocasión en casos de secuestro en donde se logra la liberación de la persona sin el pago del rescate y el esclarecimiento por la identificación de los que participaron en los hechos.



En cuanto a los otros casos señalados por la autoridades y que estarían vinculados con la actividad de este grupo delictivo, Mónica Jurado Maycotte, ex nuera de Marta Sahagún y ex esposa de Manuel Bribiesca, fue secuestrada en abril y liberada en diciembre de 2015, en San Miguel de Allende



Eduardo García Valseca, hijo del célebre empresario periodístico José García Valseca, fue secuestrado el 13 de junio de 2017 y liberado 7 meses después.



En cuanto al caso más sonado de todos, el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, permaneció secuestrado durante siete meses.



Fue plagiado en Pedro Escobedo y liberado en diciembre de 2010.



Carlos Xavier Araiza Torres, dueño de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz, fue privado de la libertad en 2012 en pleno Centro de San Miguel de Allende y liberado 13 meses después.



De acuerdo con el periódico Reforma, en 2016 se registraron 8 plagios en San Miguel de Allende, mientras que en 2017 suman 3.