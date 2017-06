MORENA justifica audio polémico que se difundió en redes sociales

A través de una carta al público, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó la grabación entre Andrés Manuel López Beltrán y la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, la cual fue difundida en redes sociales y causó controversia porque se hablaba de contratos a una empresa a través de un tercero.



La misiva destaca que "la mafia del poder", se encuentra muy nerviosa "por el avance de nuestro partido en el Estado de México y la inminente derrota de ellos en la elección presidencial de 2018".



También señalan que existe una estrategia para desprestigiar la imagen de Morena, además que existe intervención y espionaje "utilizados contra quienes luchamos por la transformación del país, por lo que siempre cuidamos la información que incluimos en nuestras comunicaciones, omitiendo detalles sobre los temas tratados".



Por tanto, acusaron que fue una llamada sacada de contexto y explicaron que la grabación telefónica difundida el 1 de junio pasado fue grabada de forma ilegal "por los empleados de la mafia del poder".



"La conversación contenida en la grabación es de hace un año, aproximadamente de entre el 15 y 26 de mayo de 2016, cuya temática es la organización del cierre de campaña del ex candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, mismo que se llevó a cabo el día 29 de mayo en el malecón del puerto de Veracruz. Es importante señalar que para esa fecha no se contaba con la autorización de las instancias gubernamentales correspondientes para la realización del evento y éste se mantenía en secreto, motivo por el cual no podía ser tratado abiertamente por teléfono. En la grabación cuando se menciona el asunto se refiere al concierto de cierre de campaña", explicaron.



En el segundo 37 de la grabación, Andrés Manuel López Beltrán dice: "mi papá (refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador) terminó decidiendo que sólo ellos, nadie más", por lo que Morena explicó que se hace referencia a que, a pesar de haberse presentado una serie de opciones de grupos musicales, se decidió optar por tener un solo grupo musical, en este caso, la orquesta "Los Van Van".



"Cuando en el segundo 56 se dice "nosotros directamente como partido no podemos hacer ese asunto", se refiere a que el partido en un lapso reducido no podía hacerse cargo de la contratación, producción y logística de un concierto masivo.



"Cuando a partir del 1:04 de la grabación se empieza a hablar de que no se puede hacer una donación y los pagos los debe hacer directamente el partido, es porque los diputados de Morena y compañeros de bancada del ex candidato expresaron la voluntad de donar a su compañero el pago del concierto", afirmaron.



El pago, según Morena, no podía ser efectuado directamente por ellos, por lo que el partido decidió hacerlo, mismo que es público y puede consultarse en la contabilidad de la campaña de Veracruz.



"Cuando en el 1:32 se habla de apoyarse en una empresa, esto se debe a que dicha empresa se hará cargo de todos los trámites de contratación, producción y logística del concierto y no el partido. De igual forma cuando se dice que la empresa es conocida y de confianza, se refiere a su historial y profesionalismo y no a que se ha contratado previamente o exista una relación personal con la misma. Como prueba se puede dar que no existe una contratación previa con dicha empresa ni una posterior, teniendo como pago único el servicio prestado en el cierre de campaña en cuestión", precisaron.



Además, cuando se menciona de la "señora", se alude a la representante de la orquesta. En dicha parte de la conversación se deja también claro que en todo momento ambas partes buscan obtener el mejor costo para el evento.



Acusaron que la palabra concierto no se transcribe y se distorsiona mediante edición para que se oculte el tema que se estaba tratando.



"Cuando en el 2:50 se menciona es un hecho, se habla de que la contratación de la agrupación está autorizada. En el momento en el que se hace mención de que la empresa es quien facturará, es porque la agrupación y su representante tratarán directamente con la empresa y la agrupación o su representante no necesitan emitir una factura al partido directamente", expresaron.



La carta de Morena concluye con la advertencia de que este partido conoce que está expuestos a todo tipo de ataques, calumnias y descalificaciones, pero afirman que no claudicarán y seguirán luchando junto al líder Andrés Manuel López Obrador "hasta lograr la transformación de nuestro país".