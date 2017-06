Pierde estribos Alfaro por la ley Kumamoto

El Alcalde Enrique Alfaro exigió su crédito en la ley Kumamoto.

El Edil emanado del Partido Movimiento Ciudadano perdió los estribos y demandó que se le reconozca en la aprobación de la reforma electoral de Jalisco que redujo las prerrogativas a los partidos políticos en la entidad.



“Esa reforma estaba sepultada. La había sepultado el PRI, y eso no lo saben los medios”, aseguró.



“Estaba en mi casa y tomé una decisión: hablé con (Pedro) Kumamoto, hablé con mi fracción y les dije ‘Va para adelante el asunto’, y el asunto salió porque somos la primera fuerza política a la que ningún medio menciona”.



Alfaro aseguró que no le importa si los medios de comunicación no le dieron el crédito en la reforma.



“Quiero ver a todos esos que escriben tantas cosas de mí (...) al periódico MURAL (de Grupo Reforma), al NTR, a la Crónica, a todas esas basuras que escriben cosas todos los días denigrando, ofendiendo, atacando.



“Quiero ver qué han hecho ellos que le llegue a los talones a esto para cambiar la realidad, qué han hecho aparte de criticar, de atacar, de ofender, de mentir”, dijo.