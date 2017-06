Primera llamada de atención a AMLO y Margarita Zavala

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a los aspirantes presidenciales, Margarita Zavala (PAN) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a la elección de 2018.



En sesión, se analizó una denuncia contra la ex primera dama, Margarita Zavala, por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña.



La denuncia señala que existía una simulación y fraude a la ley, recurriendo a la difusión de eventos, publicaciones y mensajes para posicionar el nombre, imagen y opiniones políticas de Margarita Zavala a través de las páginas electrónicas margaritazavala.com y yoconmexico.org, así como en diversos perfiles de la red social Facebook.



En cuanto a los contenidos alojados en Facebook, indicaron los magistrados de la Sala Especializada, dada la naturaleza de las redes sociales, se considera que las afirmaciones y contenidos ahí alojados por sí mismas constituyen expresiones que interactúan en un ámbito de libertad.



"Se afirma que aun cuando Margarita Zavala hable de sus aspiraciones políticas y que exponga su deseo de ser Presidenta de la República, ello no es suficiente para considerarle un elemento constitutivo de un acto anticipado de precampaña o campaña, tal como ha sido sostenido por la Sala Superior. Por las anteriores consideraciones, se propone declarar inexistente la infracción denunciada", sentenciaron.



En otro asunto, por el supuesto uso indebido de la pauta y la realización de actos anticipados de campaña, respecto del proceso electoral federal 2018, contra Andrés Manuel López Obrador, los agravios también fueron desestimados.



"Se declara inexistentes los actos anticipados de campaña que se atribuyen a Andrés Manuel López Obrador, pues del contenido de los promocionales no se advierte un posicionamiento personal con fines proselitistas.



Además, se considera que la aparición de Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena, está permitida dado que de acuerdo a los estatutos generales de dicho instituto político, éste tiene facultades de conducir políticamente al partido y representarlo a nivel nacional y porque los posicionamientos que manifiesta los hace en representación del partido que preside y no a título personal.



TEPJF se dice capaz de resistir embates



En su última sesión previo a las elecciones del 4 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dijo capaz de resistir los embates y entregar cuentas claras a la ciudadanía, además de estar comprometidos con la democracia y trabajan "para que sean solo los votos los que definan las elecciones".



Tras una sesión de cuatro horas, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otalora, reconoció: "los procesos electorales del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz se desarrollaron en contextos complejos por el alto nivel de competitividad".



"El ejercicio del derecho de votar debe ser pleno y libre durante la jornada electoral, a todos los ciudadanos, electores y actores políticos les queremos decir desde este tribunal que estamos comprometidos con la democracia y estamos trabajando para garantizar que sean únicamente los votos los que definan estas contiendas electorales", expresó.



Aseguró que la función del Tribunal no es la continuación de la política sino velar por el cumplimento del orden constitucional sin el cual no hay paz social.



Destacó que a lo largo de la contienda electoral se han mil juicios y recursos en todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tan solo en la sesión de este viernes se resolvieron 129 juicios y recurso de todos los partidos políticos y ciudadanos.